Bind renta!

I forrige uke satt Norges Bank opp styringsrenta med 0,5 prosentpoeng. Noen økonomer mener det er feil medisin, men det er den veien Norge har valgt for å trekke inn kjøpekraft slik at prispresset avtar i samfunnet. En sjeføkonom spår i Dagens Næringsliv at det i september kan komme en enda heftigere renteøkning.

Det er i en sånn situasjon klokt å binde den største utgiften på et nivå man vet at husholdningen kan betjene.

Swedbanks Kjetil Martinsen utelukker ikke at inflasjonen vil fortsette å hamre så kraftig løs på norsk økonomi at renta vil måtte settes opp med 0,75 prosentpoeng i september. «Mange må se over husholdningsbudsjettene nå», sier han til avisen. Det er et gratis råd det er verdt å lytte til.

I samme avis er banken Nordea ute og advarer om at vinduet for å binde renta på dagens fortsatt relativt gunstige nivå nå er i ferd med å lukkes. Særlig på grunn av amerikanske «lange renter», vil fastrentene stige utover høsten.

Nordmenn binder ikke renta. Vi er opplært gjennom generasjoner til å tro på at flytende rente er gullstandarden. En periode med historisk lave renter og et raust skattefradrag for gjeldsrenter har gjort noe med opplevelsen av risiko. Forsvinnende få nordmenn møter derfor krisa med et forutsigbart rentenivå. Bare 1,3 prosent av lånene i Norge har en fast rente på fem år eller mer. 5,4 prosent av utestående lån ved utgangen av første kvartal hadde rentebinding over tre måneder, ifølge DN.

Undersøkelser viser at svært mange norske låntakere vil få betalingsproblemer hvis renta på huslånet når 4 prosent. Det er nå mer enn sannsynlig at dette nivået blir en realitet, og det kan bli høyere. Binder man renta nå for et antall år, får man tilbud på omtrent 4 prosent. Norge og verden beveger seg inn i ukjent økonomisk terreng med krig, ukontrollerbare energipriser og stor usikkerhet. Det er i en sånn situasjon klokt å binde den største utgiften på et nivå man vet at husholdningen kan betjene. Det er en god forsikring for familiens økonomiske trygghet og nattesøvnen, og er det ansvarlige valget.

