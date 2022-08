Solidaritetens pris

«Det er avgjørende at Europa ikke faller ned i den nasjonalistiske ressursfellen. Det vil være å styrke Putins hånd». Det skrev energiredaktør David Sheppard i Financial Times før helga. Dermed stiller han seg på lag med Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som understreker hvor viktig det er for den europeiske solidariteten at vi fortsetter eksporten av strøm til kontinentet. Det er krig i Europa, og vi må bidra der vi kan, er argumentet. Det er et godt utgangspunkt.

Vi må tåle at våre ekstraordinære inntekter som følge av krigen i Ukraina er en del av diskusjonen

Selv om det er strømmen vi krangler om i Norge, er det våre leveranser av gass som virkelig monner for det europeiske energimarkedet. Etter at gassen ikke lenger flyter ut av Russland, må andre sørge for at det finnes nok av den livsviktige ressursen til at europeiske land unngår blackout. Her spiller Norge en avgjørende rolle.

For å sette det i perspektiv: I hele fjor eksporterte vi netto rundt 17 TWH strøm gjennom kabler til våre europeiske venner. Bare hittil i år har vi økt gassleveransene tilsvarende 100 TWH.

Vi tjener veldig gode penger på gasseksporten til Europa. Sheppard i Financial Times følger opp med en utfordring til oss: «Ingen mener at Norge skal behandles som en profitør eller at bidraget til den europeiske energisikkerheten skal glemmes. Men det er i alle fall verdt å diskutere om noe kan bli gjort for å få ned prisene».

Tittelen på kommentaren til energiredaktøren i den økonomisk liberale avisen er konkret: «Det er på tide at Europa ber Norge kutte i gassprisen». Utspillet ble kjapt tilbakevist av Arbeiderpartiet. Også Høyre og Venstre var kontant avvisende.

Det er synd, for Sheppard har gode argumenter. Pengene flyter inn i den norske statskassa, samtidig som våre europeiske naboland går en høyst usikker vinter i møte. Et tak på gassprisene vil hjelpe Ukraina og bidra til å stabilisere økonomien i resten av Europa, hevder han.

Det er ikke gitt at et tak på gassprisen er riktig løsning. Men vi mener vi må ta den diskusjonen. Krigen i Ukraina herjer videre, og energiprisene er ute av kontroll i vår del av verden.

Norske politikere har først og fremst et ansvar overfor norske borgere og norske hensyn. Men det er fare for at den europeiske solidariteten og den felles fronten mot Putin vil bli satt på prøve i tiden som kommer. Da må vi tåle at også våre ekstraordinære inntekter som følge av krigen i Ukraina er en del av diskusjonen – både ute i verden og her hjemme.

