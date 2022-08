Tips og triks for å få lavere boliglånsrente

– Hvis du for eksempel har 4 millioner kroner i lån og klarer å prute ned renta 0,5 prosentpoeng, som ikke er helt uvanlig, tjener du 20.000 på det i året. Det er en god timespris, sier siviløkonom Hallgeir Kvadsheim til Dagsavisen.

Forrige uke økte Norges Bank styringsrenta med 0,5 prosent til 1,75 prosent. Allerede dagen etter varslet Nordea at rentene på boliglån og innskudd økes med 0,5 prosentpoeng. Flere banker har fulgt etter, blant dem DNB, KLP og Sparebank 1 Østlandet.

Dette kan du gjøre med egen boligrente

Kvadsheim, som for mange er kjent fra TV-serien Luksusfellen, har flere tips til hvordan gå fram med boliglånet i møte med økt rente. Det første kan alle gjøre:

– Det er å passe på at banken din ikke øker renta mer enn de gjør i konkurrerende banker. Historisk sett har bankene gjerne tatt litt mer marginer når renta går oppover – altså økt litt mer enn de kanskje burde.

Kvadsheim sier det kan være utfordrende å ha oversikt når renta har gått opp så ofte som den har gjort den siste tida. For nye bankkunder vil den nye renta umiddelbart være den de får, mens eksisterende kunder kanskje betaler mindre.

– Det går seks uker før din rente økes. Så det må en passe litt på, sier Kvadsheim.

Det kan være tusenlapper å spare på å prute på boliglånet ditt, sier siviløkonom Hallgeir Kvadsheim.

Det betyr for eksempel at den rentelista man finner på Finansportalen ikke nødvendigvis passer med den renta folk har nå. Lista gir bare et bilde av hva de beste bankene tilbyr nye kunder etter renteøkningen, forklarer Kvadsheim. Han anbefaler også nettsida Renteradar, et verktøy som også lar deg sammenligne renter.

Tips nummer to går til dem som merker at det begynner å bli litt vrient med renteøkningene. Norges Bank venter at boliglånsrenta skal stige til 4-4,5 prosent før den avtar igjen, sier Kvadsheim. Han tror ikke den vil nå så høyt som 5 prosent, men sier at det kan skje.

– Det er vanskelig å komme med generelle anbefalinger, men fastrente lønner seg sjelden. Hvis du nesten mister nattesøvnen av rente på 5 prosent, kan det være verdt å betale litt mer for å binde renta de neste fem årene. Det vil sannsynligvis ikke være lønnsomt, men det er noe med å kunne sove godt om natta.

Hvordan prute på renta? Kvadsheim har svaret

Kvadsheim synes ikke at nordmenn flest er flinke nok til å benytte seg av muligheten til å prute ned egen boliglånsrente. Hadde vi vært det, ville langt flere ha byttet bank, sier han. Bare fem–seks prosent av kundene bytter bank i løpet av et år for å få bedre rente.

– Det er ganske lavt, og vitner nok om at vi er litt for trofaste med den faste banken vår, sier han.

– Mange tenker at min bank har én rente og det er den jeg får. Men bankene har 10 eller 20 forskjellige renter, sa Kvadsheims Luksusfellen-kollega Lene Drange til NRK i fjor.

Luksusfellen-programlederne Lene Drange og Hallgeir Kvadsheim under Arendalsuka.

Hvis du vil prøve å prute ned boliglånsrenta di, er det flere muligheter. Den ene er å gå via nevnte Renteradar. De som pruter i egen bank, sparer i snitt 7000 kroner i rentekostnader i året, sa markedssjef Sindre Noss til NRK.

Det andre er å ta direkte kontakt med banken. Hvis det føles litt ubehagelig å skulle ta den samtalen, kan Kvadsheim berolige med at finansrådgivere i bankene får slike henvendelser hver dag.

– Å spørre om det er ikke noe man bør vegre seg for.

Det går også an å henvende seg til banken via chat.

I tillegg kan det være at banken har satt feil rente på deg. En telefon eller chattemelding kan i så fall bety lavere rente. Et annet tips er å ikke tro at bankene vet alt om oss. Er du medlem i en fagforening, er det viktig å gjøre banken oppmerksom på det.

– Da har man ofte mulighet til mye lavere rente, og det vet bankene også. For eksempel har LO-medlemmer en kjempegod avtale med Sparebank 1-gruppen. Men hvis du for eksempel har lånet ditt i Nordea, kan ikke de vite at du er LO-medlem og kunne fått lavere rente hvis du flyttet til Sparebank 1, sier Kvadsheim.

Stigende boligpriser kan også sikre lavere rente. Hvis boligen din har blitt mer verdt siden du tok opp lånet, kan du ha fått bedre sikkerhet. Da kan du få lavere rente.

Unge boligkjøpere

Økonomer har tidligere advart at rentehoppet tidligere i sommer var dårlig nytt for flere boligkjøpere. Fordi renta har vært lav de siste årene, har flere benyttet muligheten til å kjøpe bolig. Nå må de vente andre rentekostnader framover.

Men det er ikke bare dårlig nytt.

For dem som skal inn i boligmarkedet kan en økt rente ta bort noe av presset og ville budrunder hvor folk har bydd langt over takst, sa forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB til Dagsavisen i juni.

Er du under 34 år kan du få boliglån for unge, som har gunstigere rente enn vanlige boliglån. Unge er en ønsket kundegruppe for mange banker, sier Kvadsheim. Bankene regner kanskje med å ha dem som kunder i lang tid framover, og tilbyr derfor gjerne gode betingelser i starten.

Kan komme ny renteøkning i september

Norges Bank har allerede varslet at styringsrenta skal raskere opp enn hva de signaliserte i juni, og at en ny økning kan komme i september.

Silje Sandmæl har tidligere forklart overfor Dagsavisen at når Norges Bank øker styringsrenta, er det for å bremse nordmenns forbruk.

– Det er fordi prisene på varer og tjenester har økt mye mer enn det som er sunt for økonomien. Mekanismen enkelt forklart er at når styringsrenta settes opp, blir også boliglånet som regel dyrere, som igjen gjør at vi kan bruke mindre penger på andre ting. Og når man bruker mindre penger på ting, går prisene ned.

Norges Bank skal sette styringsrenten med mål om å holde inflasjonen på 2 prosent over tid. Fra mai i fjor til mai i år var prisveksten 5,7 prosent, altså høyere enn målet.

