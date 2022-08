Skattejakten

Dyrtid og inflasjonsfrykt. Strømpris til himmels og renteøkninger. Regjeringen varsler et stramt statsbudsjett, med kraftige kutt i oljepengebruken. Vi befinner oss i en vanskelig økonomisk situasjon. Norsk økonomi må kjøles ned, men det vil i sin tur gå ut over de mest utsatte og folk med svak tilknytning til arbeidslivet.

Norges Bank har ett våpen i kampen mot inflasjonen: Renteøkninger. Renta er allerede økt et helt prosentpoeng hittil i år, og ytterlige rentehopp er varslet. Når man bare har en hammer, bruker man den gjerne til å hamre.

Det burde være mulig for regjeringen å komme SV i møte

Dermed står regjeringen for vanlige folk i fare for sitte med ansvaret i en tid der vanlige folk vil oppleve en voldsom økonomisk nedtur: Høyere priser på livsnødvendigheter som mat, strøm og drivstoff, høyere rente, og en mindre gavmild stat.

Heldigvis har politikerne andre verktøy. Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talsperson, tok nylig i denne avisa til orde for å øke skattene for å få kontroll over inflasjonen. I tillegg vil hun kutte i veiutbygging og fjerne oljeskattepakken som Stortinget vedtok under koronapandemien.

«Rentevåpenet gjør prisveksten verre for mange familier. Da er det ekstremt viktig at regjeringa bruker de andre mulighetene en regjering har for å forhindre ytterligere renteoppgang», sa Kaski i forrige uke. Det er et budskap vi stiller oss bak. Dagens situasjon krever at staten trekker inn kjøpekraft. Men den krever også omfordeling.

SV vil skru til formuesskatten videre, øke skattene på høye inntekter, innføre grunnrenteskatt på havbruk og øke skatten på superprofitten til kraftselskapene. Dette høres ut som sosialdemokratisk politikk. Det burde være mulig for regjeringen å komme SV i møte på mye av dette.

Regjeringen Støre har lovet at det samlede skatte- og avgiftsnivået skal ligge på 2020-nivå under hele regjeringsperioden. Kaski mener at regjeringen må droppe dette løftet nå som situasjonen har endret seg. Også der har hun trolig rett. Det ser etter alle solemerker også statsminister Jonas Gahr Støre. På spørsmål om regjeringen vil skjerpe skattene i statsbudsjetter for neste år, svarte han at «det er sannsynlig».

Vi må bekjempe inflasjonen. Men en regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet må også ta andre hensyn. Skattenivået bør opp – for å dempe trykket i norsk økonomi, og for at vanlige folk ikke skal ta en uforholdsmessig stor del av regningen.

