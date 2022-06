SAS i løse lufta

Tirsdag kalte flyselskapet SAS sin største eier inn til pressetreff. På dagsorden sto selskapets framtid. Majoritetseieren, den svenske staten, vil ikke lenger spytte penger inn i det kriserammede selskapet. Dermed er en fra før svært utsatt posisjon, blitt enda mer desperat. Med en gjeld på nesten 50 milliarder kroner, truer nå konkursen.

Vi forventer at staten følger nøye med på situasjonen, og tar rollen som konstruktiv kreditor og potensiell investor.

Nøyaktig en uke etter at SAS la fram resultatene for første kvartal, som viste et underskudd på 1,5 milliarder kroner, ga svenskene beskjed om at selskapet nå må klare seg uten statlige garantier. Den svenske regjeringen ved næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson var helt tydelig. SAS sin gjeld til staten kan gjøres om til aksjer, og behovet for frisk kapital må dekkes i markedet.

Dette betyr at det tradisjonsrike flyselskapet, med røtter tilbake til 1946 og etterkrigstidens optimisme, er i spill. Aksjeverdien av selskapet er svært lav, og den har i løpet av det siste året sunket med 65 prosent. Ukas nyhet sendte prisen kraftig ned. Den norske staten solgte seg ut i 2018, og har sluppet de store omkostningene det har vært for den svenske og danske staten, som hver eier i overkant av 20 prosent, å holde selskapet på vingene.

Hva danskene gjør, er usikkert. Men for Danmark er fallhøyden størst med store deler av aktiviteten på Kastrup flyplass bygget rundt SAS. Nye eiere kan ta med seg SAS ut.

Alt tyder nå på at selskapet forsvinner ut av nordisk og statlig kontroll, et sterkt symbol på nordisk samhold og kvalitet står for fall. Kreditorer og SAS-ansatte kan bli tvunget til å inngå avtaler for at nye eiere skal spytte inn de nødvendige 9,5 milliardene selskapet trenger. Selskapet vil bare kunne overleve gjennom brutale grep. Den norske staten ga SAS kriselån under koronapandemien, som nå kan bli omgjort til aksjer. Slik kan Norge igjen bli eier.

Ideelt støtter vi et norsk statlig oppkjøp i deler av SAS. Norge er helt avhengig av et godt luftfartsmiljø her hjemme og av et velfungerende alternativ til Norwegian, og dette må garanteres av staten. Alternativene her hjemme kan være utenlandske selskap med uakseptable lønns- og arbeidsbetingelser. Vi forventer at staten følger nøye med på situasjonen, og tar rollen som konstruktiv kreditor og potensiell investor. SAS-merkevaren er stadig sterk.

