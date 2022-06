Stø kurs i LO

LO-kongressen har staket ut kursen for de neste tre årene. Peggy Hessen Følsvik skal stå til rors fram til den neste kongressen våren 2025. Med seg øverst i ledelsen får hun to nye nestledere; Fagforbundets Sissel Skoghaug og Fellesforbundets Steinar Krogstad.

LO-ledelsen vant fram i de store stridsspørsmålene på kongressen. Fem dagers debatt endte opp i åtte uttalelser, et omfattende pensjonsvedtak og et handlingsprogram på nærmere 40 sider. I handlingsprogrammet kan vi lese at den norske modellen har gitt høy økonomisk vekst og fordelt velstanden jevnt.

LO poengterer at det fagligpolitiske samarbeidet med Arbeiderpartiet har vært avgjørende for at LOs verdier har fått prege det norske samfunnet. «Norge er i dag et eksempel på at jevn fordeling ikke står i veien for økonomisk vekst, men snarere er en forutsetning for den», heter det svært så treffende i handlingsprogrammet.

LO-ledelsen vant fram i de store stridsspørsmålene.

I debatten var frontene om olje og klima steile, men kongressen samlet seg til slutt om et kompromiss som begge fløyene kan leve godt med. Dette er den viktigste delen av vedtaket: «LO vil utvikle, ikke avvikle sektoren. LO mener at de ressursene som bygges ut må være økonomisk og klimamessig bærekraftige. Det vil medføre at deler av ressursene på norsk sokkel vil ligge urørt.»

Olje-vedtaket blir riktignok tolket ulikt av fløyene, men de tre aktuelle setningene må leses samlet – ikke bli tatt ut av sin sammenheng. Da kan LO-ledelsen med rette hevde at vedtaket ikke innebærer noen endring i LOs politikk.

[ Mindre, svakere, hver for seg. ]

Strømopprøret ble slått ned. LO-sekretær Are Tomasgard får dermed nødvendig handlefrihet som medlem av regjeringens energikommisjon. Samtidig slår LO fast at det må være en overordnet ambisjon at vi får balanse mellom forbruk og produksjon av kraft som fører oss tilbake til normale kraftpriser i Sør-Norge.

LO er opptatt av å forbedre ulike deler av pensjonssystemet. Det reises nå som et konkret krav at minstesatsen for obligatorisk tjenestepensjon må økes fra to til fire prosent. I tillegg skal LO jobbe for at sliterne i arbeidslivet får mer penger å leve av når de går tidlig av med pensjon.

[ Behold 19 valgkretser ]

LO-kongressen er landets største politiske verksted. Bakgrunnen er en debatt på grasrota hvor over 970.000 medlemmer er meningsberettiget og kan bidra gjennom LOs 25 forbund. Pandemien førte til at årets kongress ble arrangert ett år forsinket. Beklageligvis ble ikke fristen for å sende inn forslag forlenget i tråd med denne utsettelsen, men debatten på kongressen ble likevel frisk og dagsaktuell.

I god tradisjon har LO satt seg som mål å påvirke politikk og samfunnsliv. Det lover godt for framtidens utvikling – først og fremst i Norge, men også internasjonalt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen