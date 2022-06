Torsdag ettermiddag kom pressemeldingen fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp). Leder for Politiets sikkerhetstjeneste Hans Sverre Sjøvold går av med umiddelbar virkning. Det bør likevel ikke bli det siste offentligheten hører om saken.

Publikums tillit til PST, og tjenestens omdømme, måtte hegnes om i en tid der sikkerhetssituasjonen i Europa er prekær.

Sjøvold har den siste måneden vært under et betydelig press etter VGs avsløringer av ulovlig våpenhold og mulige misbruk av stilling for å bli kvitt våpen. Avisen skrev om en ansatt ved Politihuset i Oslo som skal ha blitt utsatt for vold, trusler og press fra kolleger og ledere etter å ha nektet å ta imot daværende politimester Sjøvolds tre ulovlige våpen. Mannen som varslet, er i dag 100 prosent ufør, og ikke lenger ansatt i politiet. I fjor sommer fikk han 1,2 millioner kroner fra Oslo politidistrikt. Mot at han sa opp jobben, ifølge VG.

Presset ble til slutt så stort at justisministeren måtte utligne trykket. Sjøvold må ha fått beskjed om at det er uholdbart for landet å ha en øverste leder for sikkerhetstjenesten som er i en slik vedvarende situasjon.

Statsråd Mehl, som lenge glimret med sitt fravær i saken, er svært tydelig når hun i sin melding om Sjøvolds fratreden skriver at det var «en klok avgjørelse». Hopp eller bli dyttet. Det var Sjøvolds valgalternativer. Verken Mehl, PST eller landet kunne leve med at det ble stilt så alvorlige spørsmål ved hans integritet.

«Sjøvold-saken er nå et åpent sår for politiet, Sjøvold, PST og Mehl. Det må renses og lukkes», skrev vi på lederplass i begynnelsen av mai. Selv om Sjøvold nå er ute, bør saken granskes videre. Prosessen rundt den nå uføre varsleren bør ettergås.

Spesialenheten for politisaker har innrømmet at den burde gått dypere inn i saken da den kom på deres bord. Den ila Sjøvold et forelegg på 50.000 kroner for brudd på våpenloven, men etterforsket ikke påstander om trusler og press. Mistanker om kameraderi og en lojalitetskultur som ikke likebehandler, er svært uheldig. Alle er tjent med at Spesialenheten og politiets korpsånd granskes.

