Vi kan ikke svikte Afrika

Verdens matvarepriser nådde det høyeste nivået noensinne i mars, melder FNs matvareorganisasjon. Russlands invasjon av Ukraina har forstyrret eksporten av både hvete og grove kornsorter.

Det er ikke nødvendig å svikte de fattigste for å hjelpe de fordrevne

Russland og Ukraina er blant verdens viktigste produsenter av landbruksvarer. Landene er betydelige eksportører av blant annet hvete, mais, solsikkefrø og matoljer. Og det er særlig prisene på korn og vegetabilske oljer som nå stiger.

Det viser FNs matvareprisindeks, som kartlegger prisen på kjøtt, meieriprodukter, korn, matoljer og sukker hver måned. Matvareprisindeksen steg med 12,6 prosent mellom februar og mars, og gjorde dermed et stort sprang til det høyeste nivået siden oppstarten av indeksen i 1990. Økte priser vil få stor betydning for verdens fattigste som ikke vil ha råd til mat.

Samtidig advarer Røde Kors om en allerede pågående sultkatastrofe i Afrika. Sulten har rammet et område som strekker seg fra Somalia og Etiopia i øst til Mauritania og Burkina Faso i vest. Ifølge organisasjonen er nå nesten 350 millioner mennesker, eller mer enn 25 prosent av innbyggerne på kontinentet, rammet av sult.

Røde Kors er bekymret for en situasjon som vil bli verre, og som det på grunn av situasjonen i Europa, er vanskelig for å få gehør for. «Denne katastrofen passerer i stor grad ubemerket. Millioner av familier går sultne, og barn dør som følge av underernæring», sier Dominik Stillhart, som leder Den internasjonale Røde Kors‑komiteens globale operasjoner.

Oppmerksomheten er rettet mot Ukraina, og Røde Kors opplever nå lunken interesse for andre krisesituasjoner. Én milliard euro var det planlagt å bruke på nødhjelp til Afrika i år, men Røde Kors mangler 80 prosent av disse midlene. Faren nå er at statlige bistandsbudsjetter tømmes og brukes i Europa.

42 norske utviklings- og humanitære organisasjoner har advart kraftfullt mot dette etter at statsminister Støre åpnet for å bruke penger fra bistandsbudsjettet på hjelp til Ukraina. Vi advarer mot å kutte i hjelpen til verdens fattigste. Vesten har enorme ressurser, og Norge er verdens rikeste land, som nå tjener store summer på ekstreme energipriser.

Det er store krav og forventninger fra mange til revidert statsbudsjett som kommer i mai 2022. Det er krevende tider, men det er ikke nødvendig å svikte de fattigste for å hjelpe de fordrevne i øst.

