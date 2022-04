Nå eller aldri

Denne uka slapp FNs klimapanel (IPCC) en ny rapport. Den viser, oppløftende nok, at vi fortsatt kan begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, som er målet i Parisavtalen. Men da må vi handle nå. Utslippene av klimagasser må begynne å synke fra 2025 for at det målet skal være innen rekkevidde. Det er en tydelig marsjordre til våre ledere.

Den dårlige nyheten er at vi har kommet i gang for sent. Det gir følgende vanskelige utgangspunkt for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader: De globale utslippene må nå toppen om tre år, for deretter å kuttes med 43 prosent i 2030 og med 84 prosent i 2050. Da har vi 50 prosent sjanse for å klare det, ifølge IPCC.

Den gode nyheten er, foruten at det fortsatt ikke for sent, at det finnes en rekke billige kutt som kan hjelpe oss. Verden kan halvere klimautslippene innen 2030 med tiltak som koster under 100 dollar per tonn CO2, viser rapporten. Prisen på solkraft og batterier har falt med 85 prosent på ti år, mens prisen på vindmøller har falt med 55 prosent. Dermed er det blitt billigere å erstatte fossil kraft med fornybar.

Det må vi også virkelig gjøre. Uten styrking av klimatiltakene styrer verden mot 3,2 graders oppvarming. Det vil få konsekvenser for livet på jorda som det er vanskelig å forestille seg. For å nå målet om 1,5 graders oppvarming må bruken av kull reduseres med 95 fra 2019 til 2050. For olje og gass, våre norske paradegrener, er tallene henholdsvis 60 prosent og 45 prosent.

IPCC-rapporten må få konsekvenser, også her hjemme. Hvor lenge kan våre politikere snakke om å «utvikle, ikke avvikle» oljenæringen når verdens fremste eksperter forteller oss at vi må kutte oljebruken verden over med 60 prosent? Rapporten slår også fast at den allerede eksisterende og planlagte fossile infrastruktur vil gi for store utslipp til å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Den kunnskapen må få konsekvenser for vår hjemlige debatt om oljen.

Det gjøres mye mer for å begrense den globale oppvarmingen nå enn tidligere. Så godt som alle land har klimamål, og vi ser at flere av tiltakene som er satt i gang, virker. Utslippene ville vært høyere i dag uten disse tiltakene.

Norge har ambisiøse mål. Det store spørsmålet er om vi klarer å oppfylle dem. Det hviler et tungt ansvar på våre politiske ledere.

