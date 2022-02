Avslutning uten partyhatt

Lørdag formiddag kom en etterlengtet beskjed. Regjeringen innkalte til pressekonferanse og kunngjorde at så å si alle smitteverntiltak blir avviklet. «Men pandemien er ikke over», understreket statsminister Jonas Gahr Støre.

I alle fall ikke for alle. Fortsatt sliter flere land verden over med koronaens ødeleggelser. Mangelen på vaksiner er et stort problem flere steder. Globalt vil 2023, ikke 2022, mest sannsynlig bli det siste koronaåret.

De to årene pandemien har vart for oss i Norge, har gitt oss noen dyrekjøpte erfaringer. Dem er det viktig at vi bruker til viktig og nyttig lærdom. Det er dessverre slik at vi må regne med at dette ikke er over for godt. Denne pandemien kan blusse opp igjen, men kanskje viktigere: Det vil komme framtidige verdensomspennende smitteutbrudd som vil sette oss på nye, og kanskje enda hardere prøver.

Pandemien har avdekket noen viktige styrker ved det norske samfunnet.

Neste gang er vi nødt til å være bedre forberedt. Vi må ha bedre beredskap, både når det gjelder utstyr, planer og kompetanse. Selv om en pandemi var et sannsynlig krisescenario også før 2020, var vi svært dårlig forberedt. Neste gang kan vi ikke satse på at lykken er bedre enn forstanden.

Pandemien har avdekket noen viktige styrker ved det norske samfunnet. God omstillingsevne, høy tillit og vilje til å bruke våre enorme ressurser for å løse en krise. Disse fortrinnene må vi styrke og ta vare på. De er viktige i mange sammenhenger, ikke bare håndtering av global smitte.

Men – som alle kriser – har den også avdekket noen svakheter. Helsevesenet er blitt presset til det ytterste. Også skolen har fått merke at en ekstrem situasjon blir en for stor belastning når det allerede er kuttet til beinet flere steder.

Forskjellene er blitt flombelyst. Mens store aktører har fått massiv støtte, har det vært langt tøffere for dem som har gått ledige i lange tider, dem som har mistet livsverket sitt, dem som har slitt med isolasjon og dem som plages av langtidsvirkninger. For å nevne noen. Neste gang må rettferdig fordeling være en integrert del av de økonomiske krisepakkene på en helt annen måte.

Vi skal selvfølgelig glede oss over at det verste ser ut til å være over, og håpe at det er lenge til neste gang. Men vi må planlegge for det motsatte.





