Vold må få konsekvenser

Søndag var fjerde søndag i advent. Mange av oss markerte dagen ved å tenne fire lys og sette av litt tid til ettertanke og ro, midt i den travle juleinnspurten. Den ekstreme og islamfiendtlige organisasjonen Sian markerte dagen ved å sette fyr på fire koraner like utenfor Oslo rådhus.

Selv om det er historieløst, hatefullt og kan oppleves krenkende for troende muslimer, er det lov å tenne på koranen i Norge. Det er ikke forbudt å vise fram sin egen kunnskapsløshet og umodenhet i full offentlighet. Koranbrenning faller inn under ytringsfriheten fordi det ansees som en kritikk av religionen islam, ikke muslimer. På samme måte er det tillatt å brenne bibelen eller det amerikanske flagget, for å ta to andre eksempler.

Det som derimot ikke er lov, er å angripe folk fysisk. Ifølge kommunen fryktet man at ilden, som var rett ved kulvertene foran Rådhuset, kunne spre seg. Da to sikkerhetsvakter fra Oslo kommune kom for å slukke brannen med to bøtter vann, forsøkte en av demonstrantene å blokkere ham. I det vakten ga ham et puff i ryggen for å komme fram til flammene, tok demonstranten fram en sprayflaske og sprayet vakten i hele ansiktet, også øynene, med rødfarge.

Ytringsfriheten innebærer at man har frihet til å ytre seg, ikke at man har frihet til å gå løs på og skade andre mennesker.

Før, under og etter dette opptrinnet kom den lille håndfullen med demonstranter med hatefulle og sjikanerende utsagn rettet mot de to vaktene. De ble blant annet kalt forræder og svin. Like før angrepet, kan vi høre på et opptak av demonstrasjonen som er lagt ut på nettet at en kvinnelig demonstrant sier til en annen: «Du er stor, så du kan slåss».

Angrepet er nå anmeldt av vakten som ble utsatt for sprayingen. Det er bra. Politiet sier at de undersøker saken. Vi håper de gjennomfører en grundig etterforskning, og sikter gjerningsmannen dersom de finner grunnlag for det. Hendelser som dette, der offentlige tjenestemenn angripes fysisk på jobb, må få konsekvenser. Ytringsfriheten innebærer at man har frihet til å ytre seg, ikke at man har frihet til å gå løs på og skade andre mennesker.

