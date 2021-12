Å sportsvaske blir brukt «når myndigheter i autoritære land bruker store sportsarrangement for å sette seg selv i et bedre lys eller søker å oppnå det samme ved å kjøpe opp eller sponse populære sportsklubber», meldte Språkrådet da de bekjentgjorde årets nyord denne uka.

Og ja, «å sportsvaske» er jo et artig, nytt verb. Men jeg er kanskje skuffet fordi jeg hadde ventet at enda et korona-ord ville toppe listen også i år Dette kjære koronaviruset og alle dets greske mutanter, som i 2020 ga oss pussige språk-overraskelser som «søringkarantene», «balkongsang», «hytteforbud» og «hostebot». Så kommer Språkrådet i 2021 med «sportsvaske». Når sportsvasket du noen sist?

Det jeg synes vi alle har snakket mest om i 2021, er doser. Som i: «Dose 1», dose 2» og nå «dose 3». Vaksinering må da ha vært det mest populære small talk-temaet i 2021. «Har du fått dose 2 ennå?» «Ble det Pfizer eller Moderna?»

– Før snakket dere nordmenn mest om været. Nå snakker dere bare om vaksinering, lo den iranske taxisjåføren Dagsavisen kjørte med på forsommeren. Det var på den tida vi fortsatt satt på hjemmekontor og brukte munnbind i taxier, men «alle» hadde fått innkalling til dose 1, og de første hadde begynt å få dose 2. Jeg pepret taxisjåføren med spørsmål fra baksetet: «Har du fått dose 2? Ble det Moderna eller Pfizer? Fikk du noen bivirkninger?»

For bivirkningene, de hørte vi mye om. De som allerede hadde tatt dose 2, snakket som litt barske krigsveteraner: «Jeg fikk dose 2 i forrige uke. Moderna. Jeg ble SÅ dårlig, jeg holdt nesten på å stryke med». Vi med dose 1 så på dose 2-erne med ærefrykt og ikke så lite skrekk: «Hvor lenge var du dårlig?». «Krigsveteranen» vred litt på seg: «Eh, dagen etter var jeg faktisk helt fin». Men så la han eller hun gjerne til: «Men jeg var skikkelig dårlig! Jeg lå der om natta med hjertebank og kjempehøy feber, mens jeg liksom hveste. Som en katt!»

Her passer det å løfte fram et morsomt nyord fra 2021: «Vaksinesjalusi». DN brukte det trolig først, men de viste til Wall Street Journal, som forklarte at vaksinesjalusi er når du føler at andre kommer foran deg i vaksinekøen. Verst herjet vaksinesjalusien utenfor Oslo, og da særlig i Nord-Norge. Der hadde de fått det for seg at siden Oslo en stund ble prioritert med ekstra doser i bydeler med høyt smittetrykk, så ble det sikkert ingen doser igjen til dem. Selv min egen far i nord var oppbrakt i telefonen: «Dokker i Oslo stjæl’ jo alle vaksinan våres! Det blir jo ingenting igjen til oss! Vi kommer antakelig til å daue som fluer alle sammen her oppe».

Det kan hende han spøkte. Men nå er det i alle fall jeg som er vaksinesjalu. For hvem i nord har nå fått dose 3 lenge før meg i Oslo? Riktig.

