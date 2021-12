Vedums glideflukt

Det ble en dårlig helg for finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Det som skulle være en gladsak fredag kveld ble til et politisk mareritt. Mandag måtte han rake kastanjer ut av bålet. Resultatet ble en forbedret ordning med lønnsstøtte til arbeidstakere i korona-rammede bedrifter. Det maksimale månedlige støttebeløpet heves fra 30.000 til 40.000 kroner. Og dette er absolutt en gladsak.

Fredag kveld redegjorde Vedum for lønnsstøtten i Stortinget og stilte så opp på en pressekonferanse om saken. Den store utfordringen er å sikre at ordningen ikke strider mot EUs regelverk for statsstøtte, som Norge gjennom EØS-avtalen er bundet til å følge. Derfor har Finansdepartementet hatt en uformell dialog med kontrollorganet ESA. Ordningen vil bli satt i fare dersom Norge går for høyt i støtte, var beskjeden Vedum ga Stortinget. Her siktet finansministeren til maksverdien på 30.000 kroner.

En gladsak kan bli en trist affære.

Og enda klarere ble Vedums budskap på NRK Dagsrevyen lørdag kveld. «Vi har dratt det så langt vi kan i forhold til det konkurranseregelverket vi er en del av», sa han. Problemet var bare at Vedum her egentlig svarte på en annen del av sakskomplekset. ESA og EU godtar ikke at det gis 100 prosent lønnsstøtte. Grensen går ved 80 prosent, og den er absolutt.

Men ESA legger seg derimot ikke opp i om Norge setter den maksimale grensen på 30.000 eller 40.000 kroner. Det fikk Vedum vite søndag kveld, ved å lese et NTB-intervju med ESAs kommunikasjonssjef. Samtidig fikk opposisjonen på Stortinget blod på tann. Vedums uttalelse på Lørdagsrevyen ble tatt ut av sin sammenheng og brukt for mer enn det den var verdt. Finansministeren har feilinformert Stortinget, lød det fra opposisjonspartiene.

Det er en dødssynd for en statsråd å feilinformere Stortinget. Derfor måtte Vedum møte i Stortinget mandag for å rydde opp i floken som var skapt. I løpet av helgen ble det nemlig klart at handlingsrommet i EØS-avtalen er større enn det Vedum & co. la til grunn fredag. Dermed kunne maksimalsummen på lønnsstøtte økes fra 30.000 til 40.000 kroner. Dette ble resultatet av forhandlingene mellom Ap, Sp og SV.

Denne saken har vist at en gladsak kan bli en trist affære når det faktiske forarbeidet svikter og den taktiske markedsføringen står til stryk. Det etterlatte inntrykket er at regjeringen har vært for tafatt og dermed måtte begi seg inn på en glideflukt som endte i en hard landing.

En finansminister skal holde igjen på pengebruken og være den ansvarlige i regjeringen som tenker på helheten. I denne saken passet det tydeligvis EU-motstanderen Vedum å være gjerrig når han samtidig kunne skylde på EU. Her forregnet finansministeren seg.

