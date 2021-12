Frys politikerlønningene

Stortingsrepresentantenes mange ordninger og goder er blitt viet mye og svært avslørende oppmerksomhet denne høsten. Det har kostet en stortingspresident jobben og våre fremste folkevalgte er kollektivt blitt stilt i forlegenhet.

Det er klokt av Stortinget å tenke seg om. Og spørre: Hvordan vil det se ut, i dagens klima?

Avsløringene har kostet tillit. Den tilliten er svært dyrebar og helt avgjørende for demokratiet. Vi trenger å stole på de 169 av oss som forvalter makta i landet på våre vegne. Akkurat nå trengs det derfor en botsøvelse for å gjenvinne tilliten og rette opp det etterlatte inntrykket av en politikerstand som beriker seg på posisjonene sine.

Det er et fåtall av våre folkevalgte som har gjort overlagte feil. Dette er det viktig å presisere. Men Stortinget som institusjon har likevel tapt anseelse. Denne har den nye stortingspresidenten Masud Gharahkhani tatt tydelige initiativ for å gjenvinne.

Våre folkevalgte skal ha en god, anstendig lønn. Oppdraget er viktig, ansvaret stort. Det legges ned mange timer, og flertallet lever borte fra familie og venner. En lønn på 987.997 kroner er ikke urimelig. Men når Stortingets godtgjørelsesutvalg nå anbefaler to lønnstillegg for 2020 og 2021 på linje med de sentrale oppgjørene disse årene, som vil sende lønna over millionen, mener vi det er klokt av Stortinget å tenke seg om. Og spørre: Hvordan vil det se ut, i dagens klima?

SV ønsker å kutte 100.000 i lønningene til våre fremste menn og kvinner på Stortinget, og ønsker en helt ny avlønningsmodell. Med blant annet kronetillegg istedenfor prosenttillegg, et grep som vil bremse forskjellen mellom toppolitikerne og vanlige folk. Lønnskutt er helt usannsynlig, men ifølge Aftenposten har Arbeiderpartiets stortingsgruppe gått inn for å fryse stortingslønna på 2019-nivå. Slik vil lønnsgapet mellom folk og ledelse krympe.

Stortinget er en samling dyktige mennesker. Det er overvekt av kloke og fornuftige folk. Akkurat nå mens Stortingets presidentskap har påbegynt en nødvendig ryddejobb i nasjonalforsamlingens mange særordninger, er det lurt å ikke sprenge den magiske milliongrensa. Symboleffekten vil være skadelig i en skjør tid for Stortinget.

