Først av en galopperende smitteutvikling av deltavarianten, som tvang statsministeren til Stortinget for å redegjøre. Deretter av illevarslende omikron som har skapt tilløp til panikk.

Det hadde vært klokt med en mer gradvis tilnærming.

Fra midnatt torsdag er det innført en rekke tiltak nasjonalt for å begrense smitten. Det betyr blant annet påbud av munnbind på offentlig transport, retur til hjemmekontor og visse begrensninger for store samlinger med folk, samt en tilstramning av regelverk for karantene og isolasjon. Dette er selvsagt skuffende for alle.

Stat og kommune gjør nå det eneste rette i møte med et virus med ukjente konsekvenser for oss. Omikronviruset endrer bildet totalt. Inntil nå har landets ledelse kunnet holde oppe en normal til tross for høye smittetall. Når vi nå møter en ukjent fare, tas det helt riktige grep for å begrense mobilitet og kontakt. Samtidig som man vil holde hjulene i gang. Det er en vanskelig balansegang, det er en vanskelig øvelse i kommunikasjon.

Vi har tidligere oppfordret regjeringen til å innføre noen mindre inngripende tiltak tidligere i høst, om å gjøre anbefalinger om munnbind til pålegg. Dette har også vært helsefaglige råd. Vi tror det ville sendt et tydeligere signal og hatt en avkjølende effekt på mobilitet og antall kontakter i samfunnet. Nå er landet nærmest i sjokk. Overgangen kom brått. Det hadde vært klokt med en mer gradvis tilnærming.

Samtidig er situasjonen raskt blitt svært uforutsigbar. Det nye viruset har overrasket. Vi mener likevel at Raymond Johansen, byrådslederen i Oslo, stadig har et gyldig poeng når han før omikron ba oss om å puste med magen. Senke skuldrene, tenke rasjonelt. Ikke la frykten få herje med oss.

Helsevesenet går på høygir, det gjøres en fantastisk innsats av ansatte, men det er ikke i nærheten av å knele under belastningen av korona. Den opprinnelige smittesituasjonen var håndterbar og relativt bærekraftig. Samtidig er det vi vet om den nye virusvarianten egnet til å berolige oss. Rapporter tilsier så langt at den er mer smittsom, men gir ikke mer voldsom sykdom.

Dessverre ser det ut til at vaksinene kan ha mindre effekt. Kanskje må vaksinene endres. Men vissheten om vitenskapens kraft i møte med koronaviruset, er betryggende. Kapasiteten for produksjon av vaksine er enorm, og vi har nå verdifull erfaring med å håndtere både virus og vaksinering. Vi er godt rustet for å takle dette.

Pust med magen. På med munnbind, vask hender, hold avstand og test deg. Det er klart for en ny dugnad. Forhåpentligvis blir den kort.

