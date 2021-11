Må levere på lederlønninger

Klassekampen gikk i forrige uke gjennom lønnsnivået til ledere i statens hel- eller deleide selskaper. Det er lite som tyder på at signaler om moderasjon fra både Stortinget og fra en borgerlig regjering har nådd inn til de lukkede styrerommene.

Det er en egen logikk i styrerommene der en privilegert klasse begunstiger seg selv og sine.

Den nye regjeringa har i Hurdalsplattformen presisert at den akter å gjøre noe med dette. I styringsdokumentet heter det at regjeringa vil «føre en lederlønnspolitikk i selskaper med staten som hel- eller deleier basert på moderasjon, hvor bonuser begrenses kraftig og ses på som en del av en leders samlede lønnsavtale».

[ Når finansfolk blir marxister, er det grunn til å lytte. ]

Konsernsjefene i DNB, Equinor, Yara International, Telenor og Kongsberggruppen leder lønnsrittet. 49,8 millioner gikk i 2020 til lønn, bonuser og andre godtgjørelser. I tillegg kommer store avsetninger til pensjon.

Det er tidligere strammet inn for lederlønningene i statlig forvaltning. I 2015 tok Høyre-regjeringen tak, og lønnsutviklingen ble bundet til resultatene av forhandlingene for frontfagene. Statsråd Nikolai Astrup tok også initiativ til et lederlønnsutvalg i staten. Men de røde klutene i statens kommersielle virksomhet, skjer det ingenting med.

I fjor ble Anders Opedal ansatt som ny toppsjef i Equinor. Det var en utmerket anledning for styret til å vise at de var lydhøre. Opedal hadde jobbet i Equinor i 23 år. Var en resultatbasert lønnspakke på potensielt 18,5 millioner kroner, en mangedobling av lønna han hadde, virkelig nødvendig?

[ En regjering for dem som trenger politikken. ]

I DNB, der staten eier 34 prosent av aksjene, kunne selskapets ferske sjef Kjerstin Braathen cashe inn en bonus på 3,1 millioner kroner for 2020. I et kriseår for landet. I en situasjon der daværende stortingsmann, nå statsminister, Jonas Gahr Støre, mente at alle lederlønninger burde fryses i både privat og offentlig sektor.

Det er en egen logikk i styrerommene der en privilegert klasse begunstiger seg selv og sine. Staten må snart virkelig vise sin eiermakt. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har lovet å «sette på bremsen med full kraft». Snart må de tomme tønners rumling avta, og det må leveres resultater på all retorikken rundt de vanvittige lederlønningene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen