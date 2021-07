Hold sammen

Valgkampen nærmer seg med stormskritt. I begynnelsen av august er den i gang. Ved inngangen til valgkampen ligger det an til en brakseier for den rødgrønne opposisjonen. Snittet av meningsmålingene i juli gir Rødt, SV, Ap, Sp og MDG til sammen 112 mandater. Målingene gir en eventuell regjering av Ap, SV og Sp 94 mandater og en regjering av Ap og Sp 81 mandater. Det kreves 85 mandater for flertall i Stortinget.

I 2005 gikk de tre rødgrønne partiene, Ap, SV og Sp til valg på et felles regjeringsalternativ med Jens Stoltenberg som statsministerkandidat. Det var historisk. For første gang gikk Ap i koalisjon med andre partier. For første gang sa SV seg villig til å regjere sammen med Ap. Sp tok et tydelig brudd med den borgerlige siden.

[ Men unnskyld sa du ikke, Fabian! ]

Samarbeidet ble en suksess. De tre partiene vant valget og regjeringen Stoltenberg ble gjenvalgt fire år senere. Nå er samarbeidsånden fra 2005 borte. Sp har brutt ut. Partiet vil ikke sitte i regjering med SV. Sp vil bare være samen med Ap. Vi tolket Sps landsmøte slik at det ikke lukket døra helt for en rødgrønn regjering. Men nestleder Ola Borten Moe har slamret døra igjen. Partileder Trygve Slagsvold Vedum har provosert med å si at en regjering av Ap og Sp kan samarbeide med høyresiden.

Nå er samarbeidsånden fra 2005 borte

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski fra SV er en fornuftig politiker. I NRKs politiske sommerkvarter fredag ba hun de rødgrønne partiene om å holde sammen under valgkampen. Partiene må være veldig tydelig på at det er nødvendig med et regjeringsskifte og et rødgrønt flertall, slik at vi kan redusere de sosiale forskjellene og få ned klimagassutslippene. Hun understreket at partiene må synliggjøre hvorfor folk skal stemme på SV og de andre rødgrønne partiene, i stedet for å bare slenge dører i ansiktet på hverandre.

[ Regjeringen Solberg gir de rike valuta for pengene ]

Høyresiden har et intenst ønske om at de rødgrønne partiene skal starte en krangel seg imellom om politiske saker, regjeringsalternativer og statsministerkandidater. Det vil ødelegge valgkampen for den rødgrønne siden og styrke muligheten for en borgerlig seier.

Det beste hadde vært om Ap, SV og Sp hadde vært enig om et regjeringsalternativ før valgkampen startet. Når det ikke er mulig å få til, må diskusjonene om ny regjering og politikken først starte etter velgerne har sagt sitt.