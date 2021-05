Skjør våpenhvile

Natt til fredag ble det igjen satt strek for en dødelig konflikt mellom Israel og palestinerne på Gaza. Israel ble presset til fornuft. 11 dagers krig har kostet 230 palestinske liv og 12 israelske. Titusener er blitt hjemløse. En ny generasjon barn er traumatisert. Og nå venter atter en gjenoppbygging. Norge har allerede bidratt med 30 millioner. Vi forventer at vi stiller opp med det som er solidarisk nødvendig.

Bare Gazas barn er vinnere. —

Sist partene gikk løs på hverandre i 2014 var tapstallene langt større og konflikten varte i nesten to fulle sommermåneder. At våpnene nå hviler etter relativt kort tid, er et lyspunkt i en konflikt som ellers er fanget i et bekmørke. Man unngikk invasjon og bakkekrig.

[ Hvordan kunne man tilsynelatende planlegge og gjennomføre et angrep frie medier? ]

Begge sider feirer våpenhvilen som en seier. Men bare Gazas barn er vinnere. Israel skal ha anerkjennelse for sitt relative måtehold vist ved å stoppe krigshandlingene nå. De har fått hard kritikk for mangel på proporsjoner i sine motangrep etter Hamas’ første offensiv. Israel mener de nå har rammet Hamas’ militære kapasitet i tilstrekkelig grad.

Hamas og deres tilhengere tok i går til gatene i Gaza. Til tross for en overveldende militær makt på israelsk side har krigen gitt selvtillit på palestinsk side. Den har vist at de nå har kapasitet til å ramme Tel Aviv og andre sentrale mål langt inne i Israel. Det påvirker israelsk opinion. Hamas kan ha styrket seg på den korte krigen.

[ Israel lobber eksplosiver inn i et av verdens tettest befolkede områder der halvparten er barn. Det fins ingen unnskyldninger. ]

Spørsmålet er hva krigen reelt har ført til. Ingen kriger er konstruktive, og heller ikke denne runden er forløsende på noe vis. Israel har tapt ytterligere sympati internasjonalt og har framtvunget en reaksjon fra sin støttespiller USA. Og den betente situasjonen i Øst-Jerusalem fra før krigen er akkurat like fastlåst. Det samme er den underliggende konflikten med ulovlig okkupasjon av palestinsk område. Fortsetter Israel sin politiske linje også framover, vil konflikten garantert flamme opp igjen.

Bare nye forhandlinger vil kunne bryte voldsspiralen. Veien dit er lang. Politikken på begge sider må bli mer stabil. Israel har gjennomført en føljetong med valg som har skapt kaos og landet ledes stadig av en skandalisert og desperat statsminister. Hamas har på sin side ikke gjennomført valg siden 2007 og det må stilles spørsmål ved deres legitimitet.

Det påligger begge sider et ansvar for å komme videre. Nå er det ingen tillit å bygge på.