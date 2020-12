Siri Dokkens 2020

13. mars: Pandemien er et faktum og de første restriksjonene trår i kraft. Alvoret siger inn over oss — og med det, frykten.

Les også: Det var ampert i 2020: Krigen om krigen – og ni andre krangler i Bok-Norge (+)

23.april: Pandemien raser, og i hele Europa mister mennesker familiemedlemmer, uten å kunne være sammen med dem ved livets slutt.

Les også: De beste TV-seriene i 2020

22. mai: Pandemien forsterker forskjellene, og året får sine «Marie Antoinette-øyeblikk». Her representert ved næringsministeren, som ber dem som må vente på lønnskompensasjon om å søke sosialhjelp — en løsning som ikke tillater at mottakeren har eiendom eller driftsmidler. Mange går måneder uten inntekt og flere små foretak går under.

Les også: Fra nyttår svir det mer å si opp jobben

24.april: De lukkede rom i oljefondet. Omstendighetene rundt ansettelsen av Nicolai Tangen utløser sterke reaksjoner, og kontroversen varer i mange uker. Stormen stilner først da Tangen selger seg ut av AKO Capital før tiltredelsen.

Les også: Bedre psykisk helse i 2021: Slik bør du ta et oppgjør med deg selv (+)

5. juni: Drapet på George Floyd utløser Black Lives Matter-demonstrasjoner både i USA og i Europa. Demonstrasjonene gir håp, men synliggjør også de mørke motkreftene som finnes. I USA møtes demonstrantene av bevæpnede, halvmillitære grupper som sverger lojalitet til presidenten.

23. oktober: Bertheussen-saken er i seg selv spektakulær, men den gjør også den digitale kartleggingen av oss alle sjokkerende synlig. Laila i midten her.

Les også: Savner du utelivet i Oslo? Da bør du lese om nattklubbkongen som husker alt (+)

16. september: Støres problem. Og Arbeiderpartiets.

12. august: Lars West Johnsen skriver om Joe Bidens valg av visepresidentkandidat. Både kommentator og jeg mener at Kamala Harris er et godt valg.

12. november: Sigrid Bonde Tusvik skriver om Black Friday og koronashopping. Husk denne under januar-salget også, ok?

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

28. november: Denne sure ulmebrannen varer til den 20. januar, men da innsettes Joe Biden som USAs 46. president. Godt nytt år!

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.