Statsministerens parti gjør det bra på årets første meningsmåling fra Opinion. Høyre går fram 4 prosentpoeng fra desember til 26,9 prosent. Det holder likevel ikke til borgerlig seier fordi Frp faller under 10 prosent og KrF og Venstre ligger under sperregrensen.

Høyres framgang kan forklares med statsminister Erna Solbergs opptreden i offentligheten. Hun leder regjeringens koronapolitikk på en tillitvekkende måte. Til tross for at politikken møtes med kritikk fra mange hold, preller kritikken av på Solberg.

Hun viste seg fram under Gjerdrum-katastrofen på en positiv måte.

Til tross for at meningsmålingene viser at velgerne foretrekker Solberg som statsminister, kommer hun trolig til å bli byttet ut til høsten. Det skyldes at hennes støttespillere – Frp, KrF og Venstre – ikke er i stand til å gi henne den drahjelpen som er nødvendig for at regjeringen skal kunne fortsette etter valget.

Siv Jensen sliter med å få Frp på fote. Utmarsjen fra regjeringen for et år siden var en taktisk bommert. Forsøket på å markere seg som opposisjonsparti druknet i pandemien. Støtten til årets statsbudsjett var ingen fulltreffer. Frp styrer mot et valgnederlag. Partiet fikk 15,3 prosent ved stortingsvalget sist. På dagens måling får Frp 9,8 prosent.

For regjeringspartiene KrF og Venstre ser det veldig mørkt ut. KrF har tydeligvis slått seg til ro med en oppslutning på tretallet. Partiet har i årets første måned samme oppslutning, 3,4 prosent, som det hadde på slutten av fjoråret.

Kampen i partiet om veivalget kan ha påført KrF varig skade.

Venstre er i dyp krise. For andre måned på rad ser Venstre totallet. En helt ny partiledelse og fire statsråder har ikke hjulpet på oppslutningen.

Ap, SV og Sp ville ha fått flertall på Stortinget med 88 mandater hvis Opinions måling hadde vært et valgresultat. Den rødgrønne blokken med Ap, SV, Sp, MDG og Rødt hadde fått 98 mandater. Det er først og fremst Sp og SV som sørger for flertallet. Ap sliter og faller under 20 prosent. MDG og Rødt har problemer med sperregrensen. I januar er MDG under med 3,4 prosent. Rødt er over med 4,4 prosent.

Sps framgang er imponerende. Partiet har doblet oppslutningen siden stortingsvalget. Med 20,1 prosent er Sp for andre måned på rad større enn Ap. Hvis det samme skjer ved valget, må det bli en diskusjon om hvem som skal bli statsminister av Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

Velgerne pleier å heie på partier som har framgang, mens de straffer partier i motgang. Dette fenomenet opplever Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre nå. Sp-lederen har suksess med omtrent alt han gjør. Han kan derfor trygt gå videre med sin harde kritikk av regjeringens sentraliseringspolitikk.

Kritikken har oppslutning i både by og bygd.

Støre har det vanskeligere. En del av det Sp kritiserer regjeringen for har Ap vært med på å vedta. Nå har partiet riktig nok skiftet politikk på flere av disse områdene. Avstanden mellom Ap og regjeringen er mye større enn den var i forrige stortingsperiode. Utkastet til nytt partiprogram peker mot venstre. Støre når likevel ikke gjennom til velgerne. Mye av det skyldes at sakene drukner i alt snakket om viruset.

Men det har også noe å gjøre med den måten Ap står fram på. Partiet trenger å bli tydeligere og tøffere.

