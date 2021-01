«Jeg har mest tro på at det er Senterpartiet som kan løse de sakene jeg brenner for».

Det sier Lene Haug til Dagsavisen. Hun er en av dem som stiftet Helsepartiet, og har vært profilert som nestleder. At hun nå, åtte måneder før valget, velger å forlate partiet sitt til fordel for Senterpartiet, er på sett og vis oppsiktsvekkende. Men samtidig er det et helt naturlig valg.

Han sa det allerede da han slapp bomben i høst: Jan Bøhler mente Ap hadde rotet det til i sykehussaken i Oslo. At de hadde latt byråkratene styre i motsetning til folket. Bøhler håpet at sykehusutbyggingen i Oslo ville være den ene saken som skulle gi Senterpartiet i Oslo stemmer.

Nå jobber han hardt for nettopp dette. Kronikker spres i lokalaviser og riksaviser. I Dagbladet skriver han at 2021 er skjebneåret for sykehus i Oslo. I kronikken stiller han en rekke spørsmål til Helse Sør-Øst. Dette er spørsmål som har vært stilt utallige ganger fra sykehusaktivistene og kritikere av prosjektet tidligere. Og det er spørsmål som Helse Sør-Øst muligens føler at de har svart på allerede. Men de gjentas for å trekke flere inn i debatten.

Problemet med sykehusdebatten i Oslo er at det brede engasjementet har latt vente på seg. Motstanderne snakker med høy røst, og fagfolk ved Oslo universitetssykehus og utenfor har vært offensive. Men er kampen mot nedleggelse av Ullevål en sterk valgkampsak i 2021? Det kan bli det. Jo mer Jan Bøhler presenterer sykehusspørsmålet som en konflikt mellom byråkrater og folket, jo mer kan han vekke engasjementet. Hvis nedleggelsen av Ullevål kan fremstilles som elitens seier mot folket, vil Bøhler lykkes.

For Ap er det svært negativt at Bøhler tok med seg sin folkelige tilnærming til sykehusdebatten til Sp. Opprøret mot New Public Management og moderne storsykehus er ikke en Oslo-sak aleine. Bunadsgeriljaen har mobilisert i hele landet, og også her har Senterpartiet, hovedsakelig med Kjersti Toppe, vært i front. Sykehusopprøret kan bli en viktig sak i valgkampen. Og at stadig flere vil kjempe kampen i Oslo med Jan Bøhler er gull verdt for Senterpartiet.

