Hva er en fotballspiller verdt? Det er flere måter å se verdien på, men denne uken har International Centre for Sports Studies, kjent som CIES, gjort en prisvurdering av verdens dyreste fotballspillere. Vi snakker altså om hvilke spillere som har høyest overgangsverdi i de fem største ligaene. Fem av spillerne på topp-ti-listen holder til i Premier League. Utvider vi litt og tar topp 15, er hele ti spillere fra Premier League. Og øverst troner Manchester Uniteds Marcus Rashford med en prisvurdering på 165,5 millioner Euro. Det skulle bli noe sånt som 1,6 milliarder kroner det.

Ekstra artig er det for oss nordmenn at Erling Braut Haaland okkuperer andreplassen på listen. Den norske Dortmund-spissen vurderes til å være verdt 152 millioner Euro, eller 1,5 milliarder kroner. På pallen finner vi også Trent Alexander-Arnold. Liverpool-forsvareren verdsettes til 151,6 millioner Euro. På fjerde ligger Manchester Uniteds Bruno Fernandes med 151,1 millioner Euro.

Denne listen må ikke forveksles med hvem som er best til å spille fotball eller hvem som kan sanke inn pokaler. Kylian Mbappé var øverst på forrige liste, men siden kontrakten hans nærmer seg slutten og går inn i sine siste 18 måneder, er også en overgangssum noe lavere denne gangen med 149,4 millioner Euro. Med det er Kylian Mbappé på femteplass på listen. Ronaldo er for eksempel helt nede på 131. plass. Han har rundet 35 år og kontrakten med PSG går ut i 2022. Dermed vurderes han til 47 millioner Euro. Fortsatt mye penger, bevares, men over en milliard kroner bak Rashford og Haaland.

Videre på listen ligger Dortmunds Jadon Sancho (148,3 millioner Euro) og Atlético Madrids João Félix (141,5 millioner Euro). Deretter kommer så Bayern Münchens canadier Alphonso Davies (139,2 millioner Euro) og Manchester Citys Raheem Sterling (136,9 millioner Euro). Chelseas Kai Havertz (136 millioner Euro) runder av topp ti. Deretter følger lagkamerat Timo Werner, Liverpools Mohamed Salah, Manchester Citys Rúben Dias, Liverpools Sadio Mané og Arsenals Bukayo Saka.

Med såpass stor dominans av Premier League-spillere er det lite som tyder på at ligaen i England skal miste det kommersielle grepet om fotballfans verden over. Pengesummene blir bare større og større, korona eller ei, interessen øker og stadig flere superstjerner velger å spille i England. Dette har en selvforsterkende effekt og på sikt risikerer vi at de aller beste spillerne i verden ender opp i klubber som aldri vinner noe. Selv klubbene lenger ned på tabellen i England har nemlig bedre råd enn toppklubbene i andre ligaer. Ser vi mot toppen av denne listen er det kun en håndfull klubber som har råd til spillere som Rashford og Haaland. Flere av dem i England. På sikt kan slike økonomiske muskler utradere ligaer i Europa.

Listen:

Marcus Rashford, Manchester United (165.6 millioner Euro)

Erling Haaland, Borussia Dortmund (152)

Trent Alexander-Arnold, Liverpool (151,6)

Bruno Fernandes, Manchester United (151.1)

Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain (149.4)

Jadon Sancho, Borussia Dortmund (148.3)

João Félix, Atlético Madrid (141.5)

Alphonso Davies, Bayern München (139.2)

Raheem Sterling, Manchester City (136.9)

Kai Havertz, Chelsea FC (136.0)

