King på radaren til West Ham etter at spiss ble solgt

Haller kostet nesten 500 millioner kroner da han ble hentet i 2019 fra Eintracht Frankfurt. West Ham får det halve tilbake etter at Ajax valgte å kjøpe Haller. Han scoret bare 14 mål for London-klubben.

Flere engelske nettsteder, deriblant BBC , skriver at King er et aktuelt navn for West Ham-manager David Moyes.

Kings kontrakt med Bournemouth går ut til sommeren. Han har bare spilt tre seriekamper fra start denne sesongen og står uten mål.