Det må skje nå, Ap

«Han kunne skyte, når noen måtte dø», fortalte tidligere kollega Arne Strand til NRK i serien om Einar Gerhardsen for noen år tilbake.

Varianter av det samme spørsmålet har hengt i lufta over Youngstorget lenge nå. Hvem snakker sammen om Jonas Gahr Støre? Hvem har makt til å lade pistolen og hvem har kraft til å skyte, og avslutte et politisk liv i dagens Arbeiderparti?

Jonas Gahr Støres parti fikk 16,5 prosents oppslutning på TV2s måling mandag kveld. Samtidig smalt nyhetene som tordendrønn fra både TV2 og NRK om at sentrale krefter nå har bestemt seg. Det kriserammede partiet trenger et skifte i tet. Han er dead man walking, fikk jeg høre sist uke.

Det er nesten alltid blitt hvisket om Støres egnethet. Nyhetene mandag sammenfaller i tid med at misnøyen med Støres lederskap og resultater har tiltatt i styrke. Ryktene har også gått om at ny leder er pekt ut og at taburetter til regjeringskabalen allerede er delt ut.

«Point of no return ble passert for et halvt år siden», sier en på innsiden av partiet til meg. Hen mener det ikke vil hjelpe å bytte leder nå. Økonomien vil ikke komme regjeringen til unnsetning, og høyrevinden blåser med orkans styrke. Fasit er 16,5 prosent og det er ti måneder igjen å gjøre jobben på.

Vil Jan Christian Vestre eller Tonje Brenna, begge svært sentrale deler av en historisk upopulær regjering, begge ses på og er svært nære statsministeren, skape begeistring og oppdrift? Det er vanskelig å tro på. Men ny leder vil få erfaring som statsminister, og ha bedre kort ved valget i 2029. Om det er det beste for landet å drive voksenopplæring i statsministerrollen i krisetid, er et helt annet spørsmål.

Er det for seint? Rasjonelt er det jo det. Før kommunevalget i 2023 gjennomførte Arbeiderpartiet et landsmøte som ga full støtte til Støre. Det var en skikkelig samling i bånn, likevel klarte ikke partiet å øke oppslutningen i særlig grad etter en god valgkamp med en mer samlet partiorganisasjon. Men skal partiet ikke gå til valg med Støre, kan det like godt skje nå som til landsmøtet i april. Hvis noen har ideer til hva som kan gjøres annerledes, har hver dag betydning skal valget vinnes i september.

Hvem skyter? Det er som en Agatha Christie-fortelling. Ingen av de mistenkte er hver for seg sterk nok. Selv ikke Raymond Johansen som sammen med LO, skal ha prøvd å rikke på Støre på nyåret i 2021, uten resultat. Men ser man på Arbeiderpartiets sentralstyre, finner man mange navn som ikke ville motsatt seg et fadermord. Ingen her har hatt kraft alene til ett rammende banesår. Mange vil stikke grunt og til sammen gi Støre et dødelig sår.

Her sitter makta. Her sitter fylkesledere og LO-topper. Og mange av dem har i løpet av tre turbulente år kommet på kant med sjefen Støre. Nestleder Tonje Brenna fra mektige Akershus vil i tilfelle regimeskifte kunne bli statsminister. Hun har motivasjon. Leder for trønderne er Ingvild Kjerkol. Hun fikk sparken og forlot statsrådsposten på bitreste vis. Leder for Vestland, Marte Mjøs Persen, er blitt byttet ut. Leder for Nordland, Bjørnar Skjæran, har ingen grunn til å stå i veien for et kupp. Han fikk fyken fra både regjering og som partiets nestleder. Anette Trettebergstuen? Slett ingen Støre-fan.

Bare LO-lederen Peggy Hessen Følsvik har makt til å avslutte eller redde statsminister Jonas Gahr Støre. Hun er på reise i Brasil. Kanskje et gunstig sted være da det er kupp i Oslo.

