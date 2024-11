Trumps skrekkabinett

Donald Trumps intensjoner er det blitt spekulert godt i det siste halvåret. Noen har bedt de mest bekymra av oss om å slappe av: Nei, han vil ikke deportere flyktninger og arrestere politiske motstander. Selvsagt vil han ikke det!

Vel, ti dager etter valget tyder alt på at alarmistene fikk rett. For hvis Trump virkelig ønsker seg polariserende konflikt og kulturrevolusjon, har han tatt lange steg i den retning allerede to måneder før han tiltrer. Alt tyder på at Trump denne gangen er svært godt forberedt. Nå deler han ut krigsbytte til sine mest lojale generaler. Og mønsteret i utnevnelsene er svært urovekkende. Med høyst uerfarne, blinde Trump-lojalister som kandidater til noen av verdens mektigste posisjoner.

Jeg skrev forrige lørdag om den store sannsynligheten for at Trump ville kunne utnevne − og få godkjent av sitt flertall i Senatet − «ytterliggående typer i regjeringen, som hans nye kjæledegge, verdens rikeste mann, Elon Musk». Det har dessverre slått til raskere enn noen hadde trodd.

Jobbene i USAs mektige sikkerhetsapparat skremmer mest

Verdens rikeste mann er selvsagt formelt ombord, som nasjonal kostnadskutter. Det blir spennende å se hva som blir igjen når det offentlige skal kutte og USA skal betjene sin galopperende statsgjeld. Ansatte i skolen, i omsorg, på bibliotek har grunn til å være urolig. Og skaffe seg en jobb i det militære så fort de bare kan. Trumps ambisjon om strupe den føderale staten, er allerede på vei ut i livet.

Verdens rikeste mann virker å være tiltenkt en rolle som Trumps høyre hånd og rådgiver. Det gir noen hint om hva som vil bli de styrende hensyn for USA i årene som kommer. Det blir milliardærenes hjemme alene-fest.

Robert F. Kennedy Jr., nevøen til nasjonalhelten John F. Kennedy, støttet Trump etter at han ga opp sitt eget forsøk på å bli president. Premien er en plass i Trumps regjering. Den eksentriske Kennedy er en kjent vaksinekritiker. Vi får håpe USA ikke igjen rammes av en pandemi.

Men der Kennedy og Musk nesten er eksotiske valg og typer, er det jobbene i USAs mektige sikkerhetsapparat som skremmer mest.

Til den tunge jobben som forsvarsminister, politisk leder for verdens sterkeste militærvesen, har han utnevnt en programleder fra Fox News. Pete Hegseth har kontroversielle tatoveringer på overkroppen og tilsvarende holdninger i hodet, men ingen politisk erfaring.

Til rollen som justisminister har den straffedømte Trump valgt Matt Gaetz, som i lang tid var under etterforskning for sex med mindreårige. Valget har sendt sjokkbølger gjennom USA, og selv den høyreorienterte og Trump-vennlige Wall Street Journal har advart mot Gaetz. Trump har tidligere ytret ønske om å bruke justisdepartementet aktivt for rettslig å forfølge tidligere politiske motstandere. Det vil ikke komme motstand fra hans kanskje mest lojale disippel, Matt Gaetz.

Trump har snart plassert sine folk i alle de mest sentrale stillingene for å holde kontrollen på nasjonen i tilfelle de mest vanvittige mistankene om Trumps intensjoner skulle slå til. Tidligere Clinton-statsråd og Harvard-professor Robert Reich peker på seks posisjoner i skjæringspunktet mellom etterretning og rå makt som de mektigste i USA: «Trump kan gjøre Amerika til en politistat ved å plassere folk i disse posisjonen som er mer lojale til han enn til USA og grunnloven».

Justis- og forsvarsdepartementene er selve plattformen for maktutøvelsen i samfunnet. Trump har i tillegg utnevnt Tulsi Gabbard, en tidligere Demokrat som har omfavnet Trump og omtalt som løs kanon, til sjef for innenlandsetterretning, og lojalist Kirsti Noem som leder for innenlands sikkerhet. Valget av tidligere kongressmann for Texas John Ratcliffe som ny sjef for utenlandsetterretningen CIA, blir vurdert som ukontroversielt.

Da mangler bare generalen som skal være øverste militære leder for Joint Chiefs of Staff i Pentagon. Når han er på plass, har Trump festet grepet. Det er også stor usikkerhet om hvilken skjebne som venter de mange fra forsvars- og sikkerhetsmiljøet som har advart mot Trump.

Bare republikanerne i Senatet står nå i veien for Trump før denne banden kan ta over tømmene i USA. Våger de å trosse Trump? Håpet lever om at noen sier nei til flere av presidentens valg på bakgrunn av manglende kompetanse og erfaring.

Men Trump krever regelendringer for å få gjennom sine kandidater uten samtykke. Hvis noen var i tvil om hans respekt for tradisjoner og politiske prosesser. Skulle kongressen stå i veien, kan Trump kanskje be sine lojalister i Høyesterett om hjelp?

To be continued.

