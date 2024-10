Abort er blitt valgkampsak nummer 1 for unge kvinner i USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Målingen KFF har utført blant kvinnelige velgere viser at abort er blitt valgkampsak nummer 1 for unge kvinner etter at Kamala Harris ble Demokratenes presidentkandidat.

Rundt 2 av 5 unge kvinner – altså omkring 40 prosent – sier nå at abort er den viktigste saken for dem. I våres sa 1 av 5 denne velgergruppen det samme.

I alle de andre aldersgruppen er inflasjon den viktigste saken. De økende prisene er også på topp når man ser samlet på alle kvinnelige velgere. Da kommer abortsaken på tredjeplass – etter trusler mot demokratiet, men foran innvandring.

Abort har lenge vært en viktig sak, men landskapet endret seg i 2022, da USAs høyesterett omgjorde den såkalte Roe v. Wade-kjennelsen fra 1973, som beskyttet kvinners rett til abort. Omgjøringen åpnet for at delstatene kunne innføre forbud mot abort eller svært strenge restriksjoner, noe flere delstater har gjort eller er i ferd med å gjøre.

Kamala Harris har gjort tilgangen til abort til en hovedsak i valgkampen, og rundt to tredeler av de spurte kvinnene sier valget vil ha stor betydning for den tilgangen. I forrige runde av undersøkelsen svarte litt over halvparten det samme.

KFF har utført undersøkelsen blant 678 kvinnelige velgere i perioden 12. september til 1. oktober. De fleste deltakerne har også vært med i en tidligere utgave av målingen. Feilmarginen i målingen er på 5 prosentpoeng og er større i undergrupper av velgere.

Les også: Trump vil ha hevn: – En fare hvis USA slutter å fungere som en rettsstat (+)

Les også: Meningsmåling: Nordmenn flest ville stemt på Harris