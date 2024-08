Mens de venter på bedre tider

Statsministeren og hans parti kunne ta ferie i juni på opptur. På Dagsavisens måling for juni var Arbeiderpartiet igjen landets største parti. Med minst mulig margin. Etter et par sommermåneder er han igjen langt bak sin konkurrent Erna Solberg. Slik han har hatt for vane nå i for mange år.

Tall er tall er tall. Det er valg som teller. Men nå er det allerede bare ett år igjen til stortingsvalget 2025. Den lange valgkampen er for fullt i gang, og i de mange meningsmålingene som har blitt publisert i forbindelse med Arendalsuka denne uka, avtegner det seg noen interessante mønstre.

Det begynner å haste hvis det er økonomi som skal redde det rødgrønne showet

Vår måling er den åttende nasjonale målinga så langt i måneden. For Arbeiderpartiet er et resultat på 19,8 prosentpoeng ikke godt nok. Og da makker Senterpartiet nå passeres av Rødt på målinga, brenner det et blått lys for regjeringa. Trygve Slagsvold Vedums parti er nå landets sjette største parti.

Snittet for målingene viser at Støres parti har løftet seg til over 20 prosent. For ett år siden lå partiet to prosentpoeng under dette nivået. Det går kanskje den rette veien, men det går smått. Det er fortsatt et historisk lavt nivå for partiet, og det er seks prosentpoeng bak valgresultatet i 2021.

Høyresiden har hatt en god sommer. Oppslag om vold i Oslo og kriminalitet under Norway Cup har vært åpent mål for Høyre og Fremskrittspartiet som har kappet om å være «tough on crime». De har scoret. Høyre bykser fram til 27,1 prosentpoeng. Solberg har fått igjen fotfestet og grepet om partiet etter aksjekaoset og skandalen som startet under Arendalsuka i fjor. Høyre flyr ikke like høyt som før, men det er vanskelig å se for seg noe annet enn at Solberg er leder for landets største parti ved valget neste år.

Frp går isolert til vår måling tilbake, men juni-tallene var for høye. Ser man på snittet har de mørkeblå stabilisert seg på 16–17 prosent. Senterpartiets rolle som det populistiske misnøyepartiet er overtatt av Fremskrittspartiet. De to blå har nå nesten 42 prosents oppslutning. Hva skal rokke ved denne trenden?

Regjeringa går og venter på at bedre tider skal løfte det nasjonale sinnelaget. Men varmen som skal gi løft for Arbeiderpartiet og Senterpartiet, lar vente på seg. Krona virker død og tapte seg ytterligere denne sommeren. Det har skapt dårlig stemning blant norske turister som har vært på tur utenlands. Dette klebes til regjeringa av opposisjonen, selv om nedturen for valutaen vår begynte for mange år siden og på Solbergs vakt.

Kronekursen gjør at rentekutt ikke lenger er like aktuelt for Norges Bank. Fra USA kom det dårlige signaler i forrige uke. Svake tall derfra skapte tilløp til panikk på de globale børsene, og fra USA meldes det at det nok bare kommer ett rentekutt denne høsten. Inflasjonen her hjemme er lavere enn på flere år, men prisveksten er fortsatt for høy og mye av vårens gode lønnsoppgjør spises opp.

Torsdag kommer det ny rentebeslutning fra Norges Bank. Den holdes på dagens nivå. Ingenting tyder heller på at renta skal ned like fort som den gikk opp når den førts bikker nedover igjen. Og når forventninga blant folk flest er nye tider med nullrente, spørs det hvor mye regjeringsbegeistring som kan skapes av små rentekutt fram til sommer og valg neste år.

Det begynner å haste hvis det er økonomi som skal redde det rødgrønne showet. Hvis det er lommeboka som skal få de rekordmange velgerne ned fra gjerdet – og gjenreise tilliten til statsminister Jonas Gahr Støre og de to regjeringspartiene. Bedre tider kan komme for seint. Hvis de i det hele tatt kommer. For hvis valgresultatet blir som på vår måling, er Erna Solberg ny statsminister neste høst.

