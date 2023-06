Støre fester blikket på 2025

På pressekonferansen i den fine hagen foran statsministerboligen følte jeg med hensatt til Andeby. Statsminister Jonas Gahr Støre framsto litt som en blanding av Donald Duck og fetter Klodrik. Støre har hatt uflaks og kløner det samtidig til for seg. Slik vil jeg oppsummere snart to år med Støre som regjeringssjef.

Statsministeren tegnet den nasjonale og globale himmelen. Han nevnte ikke høstens kommunevalg med ett ord i sitt budskap. Dette velger jeg å tolke dithen at han har festet blikket stivt på stortingsvalget i 2025. Høsten lokalvalg får gå som det vil.

På direkte spørsmål fra Dagsavisen svarte partileder Støre at partiet «skal forsøke å gjøre det bedre enn i 2019». Ved kommunevalget for snart fire år siden fikk Ap en oppslutning på 24,8 prosent. På snittet for årets juni-målinger rundet Ap så vidt 21 prosent. Høyre har her til sammenlikning 30 prosent, opp 10 prosentpoeng fra 2019.

Statsministeren skulle egentlig ha holdt pressekonferansen forrige fredag, men den ble utsatt som følge av Anette Trettebergstuens bråe avgang som kulturminister. Sviktende dømmekraft rundt spørsmålet om inhabilitet felte Trettebergstuen, mens Tonje Brenna får fortsette som kunnskapsminister siden hennes feilskjær, i statsministerens øyne, ikke er så grovt.

Og torsdag formiddag gjorde altså Støre et nytt forsøk på å møte pressen til den tradisjonelle samlingen i hagen. Jordbærene fristet. De var nye. Jordbærene som ble til overs fredag var blitt til syltetøy, som passet godt sammen med svelene. De skulle minne oss om at regjeringen har gjort det gratis å kjøre ferje.

Men Brenna-saken er ikke ute av verden. Både opposisjonen og pressen fortsetter å grave i den. Første spørsmål på pressekonferansen var ikke overraskende hvorfor habilitet er så vanskelig for Ap. Støre svarte med å hevde at problemer med habilitet «ikke spesielt vanskelig» i Ap.

Statsministeren innledet med å poengtere at regjeringen satser på trygg økonomisk styring i en urolig tid. Bakteppet er etterdønningene fra pandemien, krigen i Ukraina, høy prisstigning og økende renter. Dette er Donald-faktorer, altså uflaksen som rammer dagens regjering. Støres svar er at vi må lære av historien, feilskjærene på 80-tallet som endte i stor ledighet, pluss priser og lønninger som vokste ukontrollert.

Oppgaven er den samme i dag. Støre forbereder oss klokelig på at det vil ta lang tid å få ned prisveksten. Her finnes det ingen rask løsning. Samtidig har han et poeng når han peker på at renta har økt mer i andre land. Og Norge har lav arbeidsledighet. Støre har derfor ordene sine i behold når han sier at «det går rimelig bra» her til lands.

På den annen side må Støre lære av egne Klodrik-feil, altså når regjeringen har kludret det til for seg selv. Den første høsten var det SV som ble redningen, og dermed kunne høste fruktene av saker som regjeringen selv burde ha kvittert ut. Prisstigningen ble undervurdert i forslaget til 2023-budsjettet, og feilen ble ikke rettet opp før nå i vår. Flere eksempler kunne vært nevnt, men poenget er å lære.

Statsministeren benyttet anledningen til å komme med en utstrakt hånd til opposisjonen på Stortinget. Statsministeren inviterer derfor til et bredt flertall om å styrke Forsvaret og få på plass en justert pensjonsreform. Her møter Støre seg selv i døra, for på tampen av Erna Solbergs regjeringstid kviet Ap seg for brede forlik – blant annet når det gjaldt oppfølgingen av politireformen. Statsministeren forklarer dette med at Solberg & co. ikke respekterte det inngåtte forliket. På den annen side er det et problem at Høyre ikke ville være med på noe forlik om lakseskatt.

Men gammelt gruff bør være et tilbakelagt fenomen. Nye og brede forlik om Forsvaret og pensjon bør være i alles interesse. Da unngår vi at slik saker settes i spill dersom det skulle bli regjeringsskifte i 2025. Det bør absolutt være i Erna Solbergs interesse, sett i lys av dagens meningsmålinger.

Men to år er lang tid i politikken. Dersom prisene kommer under kontroll og rentenivået blir lavere sommeren 2025 bør Ap/Sp-regjeringen ha større muligheter til å bli gjenvalgt. Da bør også SV bli med på laget, fullt og helt.

