Avgiftene som må øke

Høyre-leder Erna Solberg lover å holde sine lokalpolitikere i ørene. Hun gir beskjed om ikke å øke de kommunale avgiftene. Men det er lettere sagt enn gjort, spesielt når det gjelder avgiftene på vann og kloakk.

«Når vi kommer til kommunevalget i 2027, så bør ikke nivået på kommunale skatter, avgifter og gebyrer være høyere enn de er i dag i Høyre-kommuner», sa Erna Solberg nylig til VG. Dette ble presentert som Høyre-lederens første garantiløfte i valgkampen fram mot høstens lokalvalg.

Prinsippet om selvkost er hellig.

På en pressekonferanse onsdag presiserte Solberg at det er «summen av de tre tingene som skal holdes nede for ikke å belaste folks privatøkonomi mer». Utfordringen er at mange kommuner nærmest er tvunget til å måtte øke gebyrene for vann og kloakk, for dette er tjenester som skal finansieres etter et prinsipp om selvkost.

Dette prinsippet innebærer at kostnadene for drift og investeringer i renseanlegg og rørledninger for vann og avløp fullt og helt skal veltes over på husstandene til selvkost. Kommunene skal ikke subsidiere slike tjenester, men heller ikke ta mer betalt for tjenestene enn de reelle kostnadene. Problemet er at utgiftene til vann og avløp vil øke kraftig i årene framover og at det her blir snakk om gebyrer som øker langt mer enn generell prisstigning.

Erna Solberg innrømmer at det blir ekstra kostbart for kommuner rundt Oslofjorden å rense kloakken for nitrogen. Men det er ikke bare her kommunepolitikerne har en utfordring. En oversikt fra interesseorganisasjonen Norsk Vann viser at det er behov for å investere for 332 milliarder kroner i nye rør og renseanlegg over hele landet fram til 2040.

Et flertall av kommunene varsler at gebyrene for rent vann og renset kloakk nå vil øke med mellom 10 og 20 prosent, mens de øvrige kommunene planlegger for enda høyere påslag. Hvis de lokale Høyre-politikerne skal klare å innrette seg etter Erna Solbergs formaning og garanti, må de jevnt over holde igjen på andre kommunale avgifter for at «summen av de tre tingene» ikke skal øke.

I kommuner med eiendomsskatt er det teoretisk mulig å få regnestykket til å gå opp ved å redusere eller fjerne denne skatten. Men det er en del kommuner som ikke har eiendomsskatt, og der blir det ekstra krevende for Høyres folk å tilfredsstille Solberg-garantien. Samtidig er det grunn til å merke seg at Høyre-lederen forsøker å overstyre det kommunale selvstyret.

Prinsippet om at vann og kloakk skal betales gjennom selvkost er politisk hellig. Rikspolitikerne kan dermed toe sine hender. Det samme kan kommunepolitikerne. Velgerne sitter dessverre maktesløse tilbake. De må selv betale prisen for dyrt vann og dritdyr kloakk.

