Det handler om Sir Alex

På onsdag måtte Sir Alex Ferguson lese opp navnet til Pep Guardiola da han delte ut prisen for årets manager i Premier League. Den tidligere Manchester United-manageren fleipet samtidig med at det var sårt for han å måtte utnevne en Manchester City-trener til årets manager, men det er viden kjent at det er stor respekt mellom de to trenerne.

I sin selvbiografi skriver Sir Alex også at han ønsket at Pep Guardiola skulle ta over for han på Old Trafford, men at Guardiola allerede da hadde takket ja til Bayern München etter at Guardiolas Barcelona hadde slått Fergusons Manchester United i to strake Champions League-finale.

Nå følger Guardiola i Sir Alex’ fotspor igjen. Tilbake i 98/99, 99/00 og 2000/2001-sesongen vant Manchester United ligaen tre år på rad, som første lag i Premier League-æraen. Det kopierte Guardiola med sitt Manchester City denne sesongen, og han kopierte også fem ligagull på seks sesonger som United klarte midt på 1990-tallet.

Manchester City står også på terskelen til å kopiere Fergusons største bragd, da han ledet Manchester United til å vinne trebelen i 1999 med ligagull, FA-cupfinale og Champions League-seier over Bayern München. Den gang var det Ole Gunnar Solskjær som avgjorde, og nå kan det fort bli Erling Braut Haaland som avgjør. Da må City først slå nettopp United i lørdagens FA-cupfinale, også beseire ett av de få lagene som også har klart det samme i Inter.

De fullførte sin treble i 2010, anført av José Mourinho, og møtes i Budapest til mesterligafinale 10. juli. Før det er det altså duket for tidenes første Manchester-derby i en FA-cupfinale, og som om motivasjonen til de røde ikke var stor nok fra før, kommer altså det ekstra momentet inn med at United kan stoppe City i å kopiere deres bragd for drøye 20 år siden.

Derfor er det ikke unaturlig å si at helgens cupfinale er den største i turneringens nå 152 år gamle historie. FA-cupen er også den eldste nasjonale fotballturneringen i verden, som gir det hele litt ekstra pondus. Også historisk kan vi trekke paralleller mellom Manchester United og Manchester City, da sistnevntes æra startet med seier i FA-cupfinalen i 2011.

Den gang hadde ikke Manchester City vunnet et trofé siden 1976, selv om klubbens Abu Dhabi-eiere tok kontroll i 2008. Det tok sin tid før Manchester City også ble den stormakten de nå er, på samme måte som Manchester Uniteds storhetstid under Sir Alex Ferguson ikke tok av før United slo Crystal Palace i cupfinalen i 1990.

Det har med andre ord vært mange likheter, men den største forskjellen enn så lenge i hvert fall, er jo at Manchester City har kommet seg til sin dominerende posisjon gjennom et sportsvaskingsprosjekt fra Abu Dhabi. Manchester United ble riktignok også hatet på grunn av sin dominerende posisjon som den rikeste klubben, men det var egne penger de hadde tjent. Nå står jo også Manchester United i fare for å bli kjøpt opp av Saudi-Arabia, men innen den tid skjer er også United klubben som står i veien for enda mer suksess til Abu Dhabis sportsvaskeri.

