Året som har gått

På søndag er nok en Premier League-sesong ferdig, og det er en sesong ingen kunne ha forutsett. Bortsett fra at City vant ligaen, det forutså alle. Men heller ikke der kunne man forutse alt, som at Pep Guardiola i store deler av sesongen spilte med fire stoppere i forsvar og kasta Joao Cancelo på dør. At Erling Braut Haaland skulle bli en suksess var ingen bombe, men at han skulle smadre Premier League-rekorden i sin første sesong var også litt i overkant.

Men der ting sånn noenlunde har gått som forventet i Manchester City, har det på ingen måte gjort det i resten av ligaen. Ut fra vårt eget tabelltips er det bare Manchester City som seierherre vi traff på, med enorme svingninger på enkelte lag. Størst på Chelsea, Fulham, Leicester og Brighton, mens Arsenal og Brentford har gjort det bedre enn forventet, og Tottenham og West Ham har gjort det veldig svakt.

[ «Når Leicester spiller sesongens siste hjemmekamp, er det tid for å si adjø» ]

At Leicester høyst trolig ender opp med nedrykk er kanskje den underpresteringen som gir mest konsekvenser, men det er ingen tvil om at vi må til London for å finne årets mest skuffende prestasjoner. Spesielt Chelsea har prestert under enhver kritikk med tanke på de milliardene de har brukt, men også Tottenham og West Ham har levert sesonger langt under pari.

Tar vi med Ruben Selles i Southampton, som ikke får lov til å fortsette, er vi oppe i 15 managere som har fått sparken. Inkluderer vi de som har vært midlertidige managere er vi oppe i 22 managerbytter denne sesongen. Det er en soleklar rekord, og ingen steder har det vært tydeligere enn Chelsea som har hatt intet mindre enn fire trenere i eier Todd Boehlys første sesong på Stamford Bridge.

De startet sesongen med Thomas Tuchel, som tidlig fikk sparken og dro videre til Bayern München. Der tok han overraskende over for Julian Nagelsmann, røk ut for Manchester City i Champions League og har klart å rote vekk ligagullet for første gang på ti år for Bayern München. Nevnte Nagelsmann er en het kandidat til å ta over et av de mange Premier League-lagene som trenger ny trener i sommer.

[ «Potter-sparkingen gjør at vi i hvert fall lærer Todd Boehly litt bedre å kjenne» ]

Graham Potter fikk aldri tid på seg, før de hadde Bruno Saltor som midlertidig manager og nå har hatt Frank Lampard til å styre en lekk skute ut sesongen. I Tottenham startet de med Antonio Conte, før han ble syk og etter det kjeftet seg ut av klubben. Da fortsatte de av en eller annen grunn med assistenten hans Christian Stillini, før også han fikk sparken og Ryan Mason igjen tok over ut sesongen.

I nedrykksstriden har Leeds hatt fire ulike managere, Leicester tre og Southampton tre, som aldri er noe godt tegn. Leeds’ ansettelse av Javi Gracia etter Jesse Marsch fikk sparken, Leicesters ansettelse av Dean Smith og Southampton som prøvde seg på uerfarne Ruben Selles vitner alle om tre klubber som har vært desperate. I desperasjon tar du sjeldent gode valg, og nå må klubbene ut på ny trenerjakt i sommer.

I den røde delen av Manchester åpnet man sesongen med Cristiano Ronaldo og et 4-0-tap borte mot Brentford, som riktignok har vært en av sesongens åpenbaringer. Men fra de første ukene av sesongen, har laget stabilisert seg og tatt mesterligaplassen, ligacupen og kommet til FA-cupfinalen.

[ «Når det brenner på dass må du hive prinsippene til side, og gjøre det du kan for å overleve» ]

De som imidlertid har imponert mest i årets sesong er for meg Arsenal, Brighton og Brentford. Arsenal har overprestert ut fra forventningene nesten hele sesongen, og har ligget lengst på toppen av tabellen av noe lag noensinne uten å vinne ligaen. Martin Ødegaard har vært knallgod, og ledet et superimponerende og ungt Arsenal-lag som bare ikke maktet å stå mot dominansen fra City-maskineriet.

Brighton under Roberto de Zerbi har tatt enda flere steg spillemessig, og er et fantastisk underholdene lag å se på. Måten de finner og erstatter spillere på er uovertruffen i ligaen, og for første gang skal de nå spille i Europa. Thomas Frank har også utrettet mirakler med sitt Brentford-lag, og nå blir det spennende å se hva de får til uten Ivan Toney de neste åtte månedene.

De har fortsatt muligheten for å ta den siste plassen i Europa, men da må Manchester City slås i den siste kampen. Aston Villa, der få lag har tatt flere poeng enn Unai Emery siden han overtok for Steven Gerrard, er i førersetet der. De møter Brighton, mens Tottenham møter Leeds som må vinne for å overleve. Det er med andre ord nok av futt igjen i årets sesong, selv om det har blitt skrevet historie også i årets utgave.

[ Haaland og Ødegaard på årets lag ]

