No More Mr. Nice Guy

Graham Potter viste seg for første gang ordentlig fram på den engelske fotballscenen da han tok Östersund fra svensk 3. divisjon via Allsvenskan etter tre opprykk på fire år og ut i Europa. Der møtte de Arsenal i gruppespillet i Europaligaen, og vant 2–1 på Emirates. Etter et kort opphold i Swansea, kom han så til Brighton der han rett og slett gjorde en fenomenal jobb gjennom de tre årene han var der.

På grunn av sitt etternavn, og jobben han gjorde i både Östersund og Brighton, har han naturlig nok blitt kalt trollmann og fotballens Harry Potter, men nå ser det virkelig ut som han trenger litt magi for å snu ting rundt på Stamford Bridge.

Der han i Brighton fikk jobbe relativt i fred og bygge opp laget sitt møysommelig uten de store pengesummene, som gjorde at han måtte finne gode spillere som passet inn i hans system, har situasjonen vært en helt annen i Chelsea.

Etter nærmere 20 år under Roman Abramovich tok Todd Boehly over klubben ikke spesielt lenge før Potter ankom Stamford Bridge, og under amerikanerens eierskap har klubben allerede brukt over 6 milliarder kroner på nye spillere de to siste overgangsvinduene. Bare i januar i år brukte Chelsea godt over 2,5 milliarder kroner, som var mer enn de andre fire største ligaene samlet.

Der Thomas Tuchel kom inn og hadde en umiddelbar påvirkning på Chelsea da han tok over, og ledet klubben til seier i Champions League, har det bare blitt én seier under Graham Potter så langt i år. Klubben har ikke vunnet noen av sine ti siste bortekamper, som er den verste rekka på over 20 år, og siden november måned har Manchester Uniteds Marcus Rashford alene scoret tre ganger så mange mål som det Chelsea har gjort. Chelsea har seks, lavest av alle i de fire øverste divisjonene, Rashford har 18.

Det er enkelt å se at «something is rotten in the state of Chelsea», og til kampen mot Leeds kommer Potter med et stadig sterkere press. Dødstruslene hagler inn, og den ellers så sindige 47-åringen blir beskyldt for å være for snill og ikke tøff nok til å trene de store stjernene han har til rådighet i Chelsea. Alle tegn tyder på at Potters regjeringstid på Stamford Bridge burde være over, og da spesielt med nok en kamp uten seier mot Leeds i helgen.

Om ikke annet får vi i hvert fall lære klubbens nye amerikanske eier litt bedre å kjenne. Boehly sparket Tuchel rimelig kjapt, fordi han ikke stolte på at Tuchel så den samme visjonen det nye styret gjorde og ikke trodde han var villig til å kompromisse og samarbeide. Under Potters regime har Boehly selv fått lov til å velge hvilke spillere klubben skal kjøpe.

Det blir spennende å se hvor langt tid det går før Potter får sparken for Boehlys manglende fotballkunnskaper.

