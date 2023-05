Leeds’ siste halmstrå

Marcelo Bielsa fikk Leeds tilbake til Premier League etter 16 års ørkenvandring, men i år som i fjor står laget i fare for å rykke ned igjen. I fjor var løsningen å kvitte seg med Bielsa og ansette Jesse Marsch, for å stabilisere skuta og sikre plassen. Marsch forsvant tidligere i år etter en svak rekke, og da gikk Leeds altså til ansettelse av Javi Gracia.

Foruten en liten periode med opptur i Watford, har Gracia opprykk fra 2. og 3. divisjon i Spania å vise til å sin trenerkarriere. Der Leeds i fjor klarte å stabilisere skuta, gikk det i en periode i starten bra også for Gracia, før skuta begynte å ta inn vann. Det ble 4-1-tap for Arsenal, 5–1 for Crystal Palace og 6–1 for Liverpool, før 4-1-tapet for Bournemouth ble hans siste.

Da hadde Gracia og Leeds satt ny Premier League-rekord i antall baklengs i en kalendermåned med 23, og dermed trakk klubben nok en gang i nødbremsen, og ansatte Sam Allardyce for de siste fire kampene i et desperat forsøk på å berge plassen i ligaen. Marsch fikk ett år, mens Javi Gracia fikk 2,5 måned. Der laget under Bielsa var preget av stor kontinuitet og et samhold som fikk laget opp igjen, har det vært rent kaos siden.

Vi må tilbake til selveste Don Revies tid for å finne en manager med større seiersprosent enn Bielsa, som i likhet med Garry Monk endte på 47 prosent. Også Leeds skjønner at dette ikke er en farbar vei i fremtiden, men i en sesong som har sprengt alle grenser for managersparkinger, comeback, switcharoos og det som er på managersiden, har de i hvert fall gitt seg en sjanse til å overleve.

For et par uker siden skrev jeg om Roy Hodgson, da Crystal Palace ansatte han igjen for å berge plassen. Allardyce er i likhet med Hodgson en ringrev, som vet hva som skal til for å unngå nedrykk. Selvtilliten og tiltroen til egne ferdigheter har det aldri vært noe problem med hos Big Sam, som han kalles. Det så vi et nytt eksempel på da han mente at han ikke sto tilbake for verken Pep Guardiola, Jürgen Klopp eller Mikel Arteta.

Etter en ganske stødig karriere ble han tilbudt landslagsjobben tilbake i 2016, men det ble med én treningskamp før han fikk sparken etter å ha blitt avslørt av Daily Telegraph i å gi råd til hvordan klubber og spillere kan komme seg rundt Fas regelverk om tredjepartseierskap. Siden har han hatt korte opphold i Palace, Everton og West Bromwich, også i rollen som redningsmann.

Allardyce kunne ikke bedt om en tøffere start, borte mot Erling Braut Haaland og Manchester City, der alle forventer tap. Siden Leeds før helgens kamper bare er målforskjellen unna nedrykk, kan det å begrense tapet på Etihad i helgen faktisk være avgjørende for å berge plassen. Er det én ting Sam Allardyce faktisk er god til, så er det organisering av forsvar. Og er det én ting Leeds trenger nå, er det organisering av forsvar.

Leeds har bygd seg opp som en klubb som ønsker å være lojale, og ikke holde på sånn de har gjort i år med å sparke managere i tide og utide. Men når det brenner på dass må du hive prinsippene til side, og gjøre det du kan for å overleve. Sjansen for det med Gracia i den formen Leeds var i var liten, og derfor har de ingenting å tape på Allardyce. Det har ikke Big Sam selv heller, uavhengig av om han klarer å redde Leeds eller ikke.

Leeds var uansett ille ute fra før, og måtte prøve noe, mens Sam Allardyce ikke har hatt en jobb på to år. Begge parter har derfor lite å tape, men der Allardyce kan trekke seg stille og rolig tilbake om han mislykkes, kan det bli tøffe tider fremover både for Leeds og fansen som har 16 års ørkenvandring friskt i minne.

