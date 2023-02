Støre var offensiv overfor sine egne

Statsminister Jonas Gahr Støre la seg på en svært så offensiv linje da han talte til Arbeiderpartiets landsstyre tirsdag. Det var slett ingen slagen Ap-leder som møtte sine egne. Støre avviste at strømpolitikken er overlatt til markedet. Budskapet var at nå trengs det mer politikk, ikke mindre.

«Og dere, det er politisk styring som kan sikre at vi også i framtiden har nok og billig kraft i Norge», sa statsministeren. Men han gjorde det samtidig klart at det må tas noen tøffe valg. «Vi må ha vilje til å stå i det, ikke la oss blåse over ende», sa han og poengterte at det handler om å prioritere.

Hverdagen skal gjøres tryggere.

Beskjeden var at regjeringen har politisk vilje til å gjøre noe med kraftsituasjonen og strømprisene. Men da må man vite at det gir lavere priser og grepene som tas ikke har utilsiktede virkninger. Støre minnet forsamlingen om Gro Harlem Brundtlands velkjente utsagn, om at alt henger sammen med alt.

Men Støre kom ikke med noen signaler om at en endring av strømstøtten er snart forestående. Han nøyde seg med å si at regjeringen vil sikre en «god og relevant» ordning. Statsministerens korte svar er at Norge trenger mer elektrisk kraft, mer ledningsnett og mer energiøkonomisering. Og så må vi samarbeide om energien med andre land for å unngå en blåmandag.

Ap/Sp-regjeringen sliter i motvind. Meningsmålingene taler sitt tydelige språk. På den siste Opinion-målingen fikk Ap en oppslutning på 16,8 prosent. Senterpartiet fikk skarve 5,1 prosent. Under halvparten av dem som stemte Ap ved stortingsvalget høsten 2021 holder fast ved Støres parti. 14 prosent av dem har rømt til Høyre. Trøsten er at 27 prosent av tidligere støttespillere har satt seg på gjerdet, og dermed ikke har søkt til andre partier. Slike tvilere er det lettest å få tilbake.

Regjeringen er rammet av de stigende forventningers misnøye blant folk flest. Og det er stor utålmodighet i Arbeiderpartiets rekker. Støre fikk riktignok solid applaus, men det får en Ap-leder alltid i slike forsamlinger hvor Ap-topper fra den ganske land møtes. Det store spørsmålet er om Støre & co har mer kraftfull politikk å slå i bordet med når det store Ap-landsmøtet samles i begynnelsen av mai.

Jonas Gahr Støre snakket varmt om å gjøre hverdagen tryggere for folk. Det var budskapet både når det gjaldt priser og renter. På denne bakgrunn forsvarte han det stramme statsbudsjettet, men lovet samtidig at regjeringen skal kompensere for det faktum at prisstigningen blir høyere enn først antatt. Men Støre lovet ikke lenger at «Nå er det vanlige folks tur». Det slagordet synes å være parkert.

