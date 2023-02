NSM: – Russland og Kina går mot enkeltpersoner gjennom sosiale medier

– Økt uforutsigbarhet gjør at vi må tenke bredt på virkemidlene som blir brukt mot oss, om det er cyberangrep, strategisk oppkjøp av eiendom, inside-tematikk eller personellsikkerhet, sier Sofie Nystrøm, direktør Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Mer informasjon til befolkningen

I NRK Dagsnytt 18 beskriver Nystrøm hvordan Norge må høyne sikkerhet og beredskap. På flere områder.

– Vi har sett påvirkningsoperasjoner mot nettsider i Norge og må forvente at denne type desinformasjon og påvirkning kommer til å øke i tiden som kommer, sier hun til NRK.

Nystrøm oppfordrer både små og store bedrifter å tilegne seg kunnskap fra våre tre sikkerhetstjenester – og iverksette tiltak. Informasjon som tidligere var gradert.

Hun råder også enkeltpersoner til å være bevisste.

– Vi ser at både Russland, Kina og andre går mot enkeltpersoner gjennom sosiale medier – og bruker et bredt spekter av virkemidler både mot bedrifter og enkeltpersoner. Vi må få ut mer informasjon og kunnskap til befolkningen for å møte trusselbildet, sier Sofie Nystrøm, direktør Nasjonal sikkerhetsmyndighet i Dagsnytt 18.

– Russland utgjør i dag den største trusselen mot norsk og europeisk sikkerhet, og konfrontasjonen mot Vesten blir langvarig, slo Gram fast da han møtte sjefene for de tre sikkerhetstjenestene.

Kina mektigere enn Russland

Også når det gjelder digitale nettverksoperasjoner, er Russland, sammen med Kina, Iran og Nord-Korea den som utgjør størst trussel mot Norge. Både PST og E-tjenesten understreker hvor aktive Kina er, og at landet utgjør en betydelige sikkerhetsrisiko mot norske interesser. Bak inntrykket av å forfølge økonomisk mål, skjuler det seg en stadig voksende kinesisk militærmakt med et voksende atomarsenal. Landet har passert Russland på maktstigen etter russernes angrep på Ukraina.

