Kvinneskatten

Når man først får øynene opp for et fenomen ser man det gjerne flere steder. På mitt lokale kjøpesenter har de en «Lakkbar». Der kan man sette seg ned og få gjort neglene sine lange og vakre. Det tar lang tid både for både lakkerer og lakkei, og det koster opptil 1200kr per behandling(!) Jeg har gjort en uhøytidelig undersøkelse mens jeg har handlet og kan fastslå at tilbudet kun brukes av damer. Sist gang jeg var der spurte jeg hvor lang tid det tar før en slik 1200-kroners behandling må følges opp som følge av at neglene vokser. Maks fire uker, var svaret. Skal du ha slike negler et helt år koster det altså nesten femten tusen kroner(!)

I tillegg kommer hårfarging og produkter. Og hud. En kjapp spørreundersøkelse jeg gjorde viser at det slett ikke er uvanlig blant arbeidende kvinner å gå til profesjonell hudbehandling. Det er utrolig hva det koster å pleie hud. Ikke nok med det. En av de jeg snakket med fortalte at hennes behandler på eget initiativ dro litt i pannerynkene hennes og påpekte at det var begrenset hvor mye lenger hun kunne klare å stagge forfallet med bare vanlig behandling. Det var nok på tide å begynne å vurdere å sette noen sprøyter. Kvinnen jeg snakket med var bare 40 år gammel.

Sannelig sier jeg dere. Vi som tilhører den halvparten av menneskeheten som sverger til varmt vann og et såpestykke sparer en formue. En formue!

Hvorfor bruker kvinner så mye penger på utseendet sitt? Det er selvfølgelig sammensatt. Mange har helt sikkert stor personlig glede av det og føler seg vel som følge av det. Det skal ingen fortenke dem, i hvert fall ikke denne spaltist. Men det er også slik at det er svært godt belagt at vakre mennesker jevnt over får flere muligheter i livet, tjener mere penger og har bedre liv. I valget mellom to like gode kandidater får den som oppfattes som vakrest, oftere jobben. Klart det fører til et press om å bruke penger på skjønnhet. Det ligner mer enn noe annet på en skatt som kun skrives ut til kvinner.

Den globale skjønnhetsindustrien er ikke så lett å avgrense men et forsøk anslår den til å være verd fem tusen milliarder kroner. Den vokser fort og antas å nærme seg åttetusen milliarder kroner om kun fire-fem år. Åtte billioner kroner, folkens. Av penger som stammer fra kvinners arbeid og lommebøker. Personen med flest følgere på Instagram er en sminkedronning som har tjent milliarder på å selge skjønnhet. Og rett nok, når jeg undersøker investeringene i de kjedelige indeksfondene vi mannfolk er overrepresentert som eiere av, finner jeg alle de største børsnoterte skjønnhets-konsernene. Fint å være mann og tjene penger på at kvinnene gjør mine omgivelser vakre.

Hva kunne de ressursene blitt til hvis kvinnene hadde satt dem i arbeid på en annen måte. Hvis de kunne kaste idealet om å være slank, hårløs og velduftende året rundt, over bord. Slik kan man jo tenke. Men det er klart, da måtte de gått i jobbintervju rett fra dusjen uten å bruke enormt med tid og penger på utseendet sitt, som om de var … menn.

