Jeg har en beskjed som alle må få med seg

For nå heter det ikke «nyheter» lenger. Nå heter det «beskjeder». Nå heter det at TV 2-programleder Vår Staude «deler ny beskjed som alle må få med seg». Beskjeden, ifølge kjendisnettstedet Newsner, er at Staude har skrevet på Instagram at hun har hatt «en magisk vinterhelg» sammen med hundene sine. «Så utrolig heldige vi er som har det så bra», skriver hun.

Eller så står det at USAs president Joe Biden har delt «en trist beskjed» på Twitter. Det er mer hundenytt: Biden «har mistet sitt firbeinte familiemedlem», 13 år gamle Champ, skriver Se og Hør. For det er særlig kjendisnettsteder som Se og Hør, Newsner og Onlinenytt som formidler slike «beskjeder». Men jeg har også sett nyhetsmedier som Dagbladet, TV 2 og Tønsbergs Blad bidra til beskjedtjenesten.

Første gang jeg leste at noen hadde delt «en trist helsebeskjed», ble jeg faktisk bekymret. Da så jeg for meg en alvorlig kreftsykdom, og antok at vedkommende befant seg på gravens rand. Nå, etter å ha lest (altfor) mange kjendisnyheter, unnskyld, beskjeder, så vet jeg at en «trist helsebeskjed» like godt kan bety at Vendela Kirsebom har vært litt forkjøla i det siste. Og i stedet for å skrive rett ut i ingressen at bikkja til Joe Biden er død, pakker de budskapet inn i en hemmelighetsfull ingress der de bare antyder at noe skikkelig trist har skjedd. (Selvsagt for å få oss til å klikke på saken).

Jeg vet ikke når man begynte med dette. Jeg vet bare at det siste året er det blitt formidlet en drøss med «triste», «hjerteskjærende» og «overraskende» beskjeder. Den rareste beskjed-nyheten jeg har sett må være da Newsner formidlet «en kryptisk beskjed» fra Einar Nilsson i oppussingsprogrammet «Tid for hjem» på TV 2. Programmet skal legges ned, men Nilsson hadde «kryptisk» sagt til Bergensavisen: «Jeg tror ikke jeg blir arbeidsledig, men det er masse jeg ikke kan si akkurat nå». Litt senere vinklet de om. Nå formidlet de «en gledelig beskjed» fra «hele Norges favoritthåndverker», trolig basert på finstudier av et annet Nilsson-sitat til BA, der de mener å se et hint om et nytt program,: «Vi har lyst til å jobbe mer med TV».

For felles for alle i beskjedtjenesten er at beskjedene gjerne er sakset fra andre medier. Som Bergensavisen og NRK, eller fra sosiale medier, som Instagram. For det er nok ikke slik at Newsner eller Onlinenytt selv har tatt en telefon til Vendela Kirsebom, og spurt: «Hei, kanskje du har ny beskjed?» Og at hun har svart: «Ja, siden du spør, så har jeg faktisk en beskjed om at jeg har vært litt forkjøla i det siste».

Jeg er bare spent på når dette beskjedsviruset smitter over på det vanlige nyhetsspråket. Også ordinære nettaviser vil jo ha klikk. Når skriver VG eller NRK: «Finansministeren deler vemodig beskjed om statsbudsjettet»? Eller hva med: «LO-lederen med hjerteskjærende beskjed om årets lønnsoppgjør».

