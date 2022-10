Kald krig utenfor stuevinduet

Mandag er de to siste ansettelsene på plass, Birthe Steen Hansen som skal jobbe for oss i Bergen og Børre Haugli som skal dekke Nord-Norge fra sin base i Vadsø. Prosjektet med å gi hele landet en stemme, er fortsatt ikke i mål, men vi gleder oss over at vi nå har journalister plassert på ni ulike steder i Norge. Derfra skal de lytte til det folk er opptatt av, plukke opp sakene som engasjerer og avsløre nyhetene som kanskje resten av landet trenger å høre. Og målet, det er veldig enkelt: Vi skal lage enda bedre avis.

Fra Bergen har jeg utelukkende hørt positive reaksjoner på at Dagsavisen endelig skal rapportere fra Norges nest største by. Fra Nord-Norges største by, Tromsø, kom det derimot litt kritikk for at vi valgte å ansette nordnorske korrespondenter som skal jobbe fra Brønnøysund og Vadsø i stedet for landsdelens største byer. De siste ukene, etter at journalist Einar Lohne Bjøru 1. september begynte hos oss med ansvar fra Trøndelag til Lofoten, har vi imidlertid fått bekreftet hvor nyttig det er med nærhet til de store havbrukskommunene. Leserne har utvilsomt fått dypere innsikt gjennom Einars rapportering om grunnrenteskatten på havbruk og vindkraft enn man kan få fra pressekonferanser i Oslo eller Nord-Norges store byer.

Det samme tror vi altså at journalist Børre skal kunne bidra med fra sitt kontor i Vadsø på Varangerhalvøya øverst i Norge. Tirsdag kunne Nordlys fortelle at russiske myndigheter varslet omfattende skyteøvelser ved norskegrensa denne uka. Øvelsene er varslet å finne sted mellom torsdag og lørdag både nord og øst for Varangerhalvøya. I et område der mye av næringsutvikling har dreid seg om samarbeid med Russland de senere år, er alt brått snudd på hodet. Nå praktiseres det i stedet kald krig i havet utenfor stuevinduene til vår nyansatte journalist Børre og hans naboer.

Fra taket over Dagsavisens hovedkontor i Oslo sentrum, kan vi se både til Stortinget, regjeringskvartalet og Youngstorget, men kanskje er det ikke nok? For dere lesere tror vi det er bra at vi har utvidet blikket til også å se mot Barentshavet, Helgelandskysten, oljeplattformene i Nordsjøen, industrien og svenskegrensa i det gamle Østfold og Bergens sju fjell. God fredag!

