Russland har varslet om omfattende skyteøvelser nær norskegrensa

– Det kan tenkes at Russland ønsker å sende et signal til Vesten om kjernefysisk avskrekking ved å vise at man er i stand til å skyte disse rakettene, sier sjefforsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til Nordlys.

Øvelsene skal finne sted i Barentshavet torsdag til lørdag, og russiske militære myndigheter har varslet at de kommer til å øve nord og øst for Varangerhalvøya i Finnmark.

– Varselet angir ikke hvilken type missiler dette handler om. Det kan være sjømålsmissiler, luftvernmissiler eller langtrekkende ballistiske missiler. Sistnevnte type missiler skytes typisk østover mot Kamtsjatka, sier Åtland.

I alt fem områder er angitt i ulike NOTAM-varsler som ble sendt ut tirsdag (NOTAM – Notice to airmen). Øvingsaktiviteten skal foregå fra torsdag til lørdag. Det angitte området som ligger nærmest Norge er nord og øst for Varangerhalvøya.

– Jeg tror at man på norsk side opplever det som skjer som rutinepreget aktivitet. Det er ingen norske eller allierte flåteøvelser i området, sier forskeren.

– Spenningsnivået mellom Nato og Russland er lavere i nord enn i Svartehavet og Østersjøen. Så kan man selvsagt ikke utelukke at en videre eskalering av krigen få konsekvenser i våre områder, sier han videre.

