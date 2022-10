Ferjepassasjer om regjeringens forslag: – For meg betyr det titusener av kroner

[ Dette betyr statsbudsjettet for deg ]

– Det er fantastisk for de som bor i distriktene og er avhengig av ferjene, sier Ken-Richard Hansen om at regjeringen foreslår flere gratis ferjesamband i statsbudsjettet.

Han rakk 11-ferja fra Horn i Brønnøy kommune, som går til Anddalsvågen i Vevelstad kommune på Helgeland. I Vevelstad er han varaordfører for Samarbeidslisten, men også fisker og bonde. Hansen sier han bruker ferja 3-4 ganger i uken, og gleder seg over at sambandet bli gratis neste år, om regjeringens forslag får støtte i Stortinget.

– Det vil utgjøre titusener av kroner for meg. For eksempel er det ikke fiskemottak i Vevelstad, så da må jeg ta ferja til Brønnøysund, sier han, og forteller at han i dag har vært og lastet høy på tilhengeren som han skal bruke på gården.

Vevelstad kommune er fastland, men har kun vegforbindelse med nabokommuner gjennom ferjer. Hanssen mener ferjesambandet derfor er en del av veien, og at de derfor bør bli behandlet som alle andre som bruker veg og betaler vegavgift.

– Regjeringen får mye juling, men dette gagner Distrikts-Norge. Det er en fin ting de har fått gjennom, sier varaordføreren.

Varaordfører i Vevelstad kommune, Ken-Richard Hansen, er også medlem av Senterpartiet. (Einar Lohne Bjøru)

– Feirer

Inne på ferja sitter Sturla Grønbech og Gro Estensen og snakker om den ferske nyheten.

– Vi feirer, sier de med et smil.

Grønbech er bosatt på Vevelstad, og driver landbruk. Han sier det har vært størst belastning med ferjepriser med tanke på næringsdriften hans, når traktor og henger skal med.

– Da blir det dyrt, ja, sier han, men legger til at han ikke har regnestykket foran seg. Han synes også det er positivt for barna i kommunen.

– Det er en god del ting av kultur og slikt som blir lettere tilgjengelig nå, sier han.

Sturla Grønbech og Gro Estensen på ferga "Torghatten" feirer at den neste år blir gratis. (Einar Lohne Bjøru)

Ordfører: – Kommer for sent

Et annet samband som også nå blir gratis, er Herøy-Søvik i henholdsvis Herøy og Alstahaug kommune på Helgeland.

Ordfører Elbjørg Larsen sier de selvfølgelig jubler over forslaget, men at det kommer for sent på året – altså midten av neste august.

– Turistsesongen er over da. Det er forferdelig synd det ikke kommer i mai allerede, sier hun, og sier hun har fått tilbakemeldinger om at folk ikke kom innom Herøy denne sommeren fordi de måtte betale på ferja der – men ikke andre i området. Dermed mener hun forslaget er konkurransevridende.

– Så vi tok med flagget, men firet det litt ned da vi hørte dette, sier hun leende.

Elbjørg Larsen (Ap), ordfører i Herøy kommune. (Privat)

– Ikke fir det ned på halv stang

Leder i transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget, Erling Sande (Sp), forklarer tidspunktet med at det er et stramt budsjett.

– Det er en av grunnene til at vi først har fulltidsvirkning på tiltaket fra 2024, men halvårsvirkning fra august 2023. Det er et økonomispørsmål om hvor mange satsinger man får plass til. Jeg er først og fremst glad for å få plass til et slikt grep. Det er ikke en selvfølge i et stramt budsjett, sier han.

Han anbefaler Herøy-ordføreren å glede seg over det han kaller “et kraftfullt grep om kysten vår”, snarere enn å bli deppet over at dette ikke trer i kraft før i august.

– Ikke fir ned flagget på halv stang, i hvert fall, svarer han.

Senterpartiets Erling Sande er leder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og er glad for ferje-satsingen til regjeringen. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Fakta om statsbudsjettet 2023

Regjeringen foreslår å bruke 420 millioner kroner til gratis ferje og til å redusere takstene til 50 prosent, sammenlignet med taksten pr. 1. januar 2021.

Blant de ferjesamband som med forslaget blir gratis er Festvåg-Misten, Forøy-Ågskardet, Horn-Andalsvåg, Sandnessjøen-Dønna-Løkta og Søvik-Herøy i Nordland.

