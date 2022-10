Satellittbilder viser 11 strategiske bombefly 20 mil fra Norge: – – Ikke uvanlig

Det dreier seg om langtrekkende strategiske bombefly som har kapasitet til å angripe mål i USA og hele Europa med atombomber, ifølge Faktisk.no. Nettstedets analyser viser at tilstedeværelsen av disse har økt i omfang.

Et bilde som ble tatt fra verdensrommet klokken 10.22 norsk tid 7. oktober, viser sju fly av typen Tu-160 Blackjack og fire Tu-95 Bear-H på Olenja flybase på Kolahalvøya mindre enn 20 mil fra norskegrensen.

Et annet bilde, som ble tatt to dager senere, viser en av Tu-160-bomberne klar til å ta av på rullebanen. Tu-160 ble utviklet under den kalde krigen og omtales som verdens største bombefly.

Flyene er til vanlig stasjonert på Engels flybase 720 kilometer sørøst for Moskva.

Ifølge forsvarssjefen er det normalt med økt aktivitet i de russiske styrkene.

– Vi befinner oss for tiden i en spesiell situasjon og har økt vår aktivitet med tanke på å gi en best mulig situasjonsforståelse. Sammen med våre nasjonale og internasjonale partnere monitorer vi situasjonen kontinuerlig, sier oberstløytnant og talsperson for forsvarssjefen, Per Espen Strande, til Faktisk.no.

Han vil ikke tolke analysene til Faktisk Verifiserbar.

– Deployering og øving med strategiske bombefly er i seg selv en form for kjernefysisk avskrekking, så i det store bildet kan det vel leses som en del av Putins atomvåpentrusler, sier førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.

Forsvarsministeren: – Ikke uvanlig at Russland flytter på fly

– Det er ikke uvanlig at Russland flytter rundt på sine fly, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB.

Faktisk Verifiserbar skriver onsdag at satellittbilder av en russisk flybase nær norskegrensen viser et økt nærvær av langtrekkende strategiske bombefly. Flyene har kapasitet til å angripe mål i USA og hele Europa med atombomber.

Gram sier at Norge følger nøye med.

– Vi følger godt med på det som skjer, ikke minst med utgangspunkt i at situasjonen er spent, sier han.

På spørsmål om regjeringen nå vil styrke overvåkingen, viser Gram til at denne allerede er styrket etter at krigen i Ukraina brøt ut.

– Vi har gjort en rekke ting for å følge godt med og ha norsk tilstedeværelse i nord, i samarbeid med våre allierte.

