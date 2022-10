Kan Arsenal holde helt inn?

Norge med kaptein Martin Ødegaard snublet da det gjaldt som mest. Arsenal snublet forrige sesong da det dro seg til. Hva med Arsenal og kaptein Ødegaard denne sesongen? Kan Arsenal kjempe om tittelen helt inn? De neste ukene kan fortelle oss litt om akkurat det.

Søndag kommer Jürgen Klopp og Liverpool på besøk i London for det som er rundens toppkamp. Liverpool er ustabile, javel, men er like fult en tittelutfordrer, selv om det har kladdet en del hittil i seongen. Dog haster det litt, eller mye for Klopps menn. De er allerede 11 poeng bak Arsenal og ti bak Manchester City. Kampen mot Arsenal er en må vinne-kamp får Liverpool om det er toppen av ligaen de sikter seg inn på.

City på sin side får Southampton på besøk og da vanker det nesten bankers tre poeng til Haaland og kompani. Dermed bør og må også Arsenal vinne for å legge press på City. En kamp der det står veldig mye på spill der altså. Å slå Liverpool er ingen umulig oppgave. Liverpool har hatt enormt mange skader og bakover er det krise på krise. Virgil van Dijk er en skygge av seg selv og det er ofte kaos hos Liverpool for tiden.

Martin Ødegaard er en ung spiller med mye erfaring. Han er kaptein for Norge og før sesongen ble han utnevnt til kaptein i selveste Arsenal, ligaens yngste lag. Trenere må se en leder i karen, og på banen tar han tak og synes godt. Men like fullt har han ledet Norge til et tap mot Serbia når det endelig sto noe på spill igjen. Nå begynner det å bli alvor for Arsenal også. Er Martin Ødegaard en leder som kan føre troppene til en seier over de aller største, da det gjelder som mest? En som kan motivere til de tyngste løpne hjemover? En som kan samle troppene når det butter lit imot. Vi får se. Og de neste hektiske ukene før VM blir en prøve for både Ødegaard og klubben.

City må sies å være favoritter til seriegullet, bevares, men det er fortsatt Arsenal som topper tabellen med 21 poeng etter åtte kamper. Riktignok kun ett fattig poeng foran City og det er hele 29 runder som gjenstår etter denne. Mange poeng å spille om altså.

Arsenal går en spennende høst i møte. Enn så lenge er de serieledere. Hvor lenge vil det vare? Helt inn? Eller vil Manchester City ta over og cruise inn til gull, som mange tror? Uansett er det nordmenn i hovedrollene i både Arsenal og City. Om Arsenal skal være en utfordrer må de ha flyt og unngå skader. Og en Ødegaard i form rrsten av sesongen. Men først står Liverpool for tur søndag.

