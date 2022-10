Revansj er en rett best servert kald

Premier League er tilbake etter den siste landslagspausen før årets VM i Qatar, og verdens beste liga returnerer med et smell. Det florerer av lokaloppgjør, både i London og i Manchester. Helgen starter med derby i Nord-London mellom Arsenal og Tottenham og avsluttes med Erling Braut Haalands første lokaloppgjør mot Manchester United.

Jærbuen har vært i eksepsjonelt god form, som også gjorde at han ble tidenes første nordmann til å bli kåret til månedens spiller i Premier League. Ingen spillere har kommet bedre i gang i Englands toppdivisjon enn Haaland de siste 30 årene, og står allerede med 11 mål på sine sju første ligakamper.

Siden både Marcus Rashford og Anthony Martial er skadeplaget, kan det bli en annen notorisk målscorer som leder erkerival Manchester United i helgens oppgjør på Etihad. Men der Braut Haaland har fyrt på alle sylindre og bøttet inn mål, venter Cristiano Ronaldo fortsatt på sesongens første ligascoring. Riktignok har Ronaldo spilt langt mindre enn Haaland, men den lett aldrende portugiseren er likevel inne i en av karrierens verste måltørker.

Bedre ble det ikke av at han heller ikke scoret i landslagspausen med Portugal, som tapte 0–1 hjemme for Spania og med det ga fra seg seieren i Nations League-gruppa til Ronaldos erkerivaler på landslaget. Det er dermed en heltent 37-åring som har ett og annet han vil bevise i det 188. derbyet mellom Manchester City og Manchester United på søndag.

Få egoer er nemlig større enn det Cristiano Ronaldo besitter, og det nylige tapet for Spania kombinert med at en jypling fra Norge bøtter inn mål mens han sliter benken i comebacket i United er nok tungt å svelge for en av verdens beste spillere gjennom tidene. Ingenting hadde nok smakt bedre for Ronaldo selv om han kunne avgjort helgens gigantoppgjør i Manchester.

Spørsmålet er bare om han (og laget) er gode nok, og svaret på det er kort og godt nei. På papiret er City skyhøye favoritter, men der City har vunnet sju av de siste elleve kampene på Old Trafford de siste elleve årene, har laget slitt mer på hjemmebane. United har faktisk vunnet to av de tre siste, og City har kun vunnet to hjemmekamper mot erkerivalen siden 2016. Erik ten Hag har også fått litt mer skikk på laget etter en grusom sesongstart, der laget allerede har slått en annen erkerival i Liverpool på hjemmebane.

En duell som kan måle seg, og som kanskje til og med overgår Haaland-Ronaldo denne helgen, involverer Haalands far. Alfie Haaland er som alle vet ikke spesielt godt likt i Manchester, etter å ha spilt for City og Leeds, og den følelsen er i aller høyeste grad gjengjeldt etter Roy Keanes grusomme takling som på mange måter ødela pappa Haalands spillerkarriere.

Keane ble illsint da Haaland beskyldte den tidligere United-kapteinen for filming tilbake i september 1997, og Keane har etter det lagt Alfie for hat. Bildet av at han står over en skadet Haaland er ikonisk, og i begge sine selvbiografier har han beskrevet hvor lenge han planla og ønsket hevn og har nektet å angre på taklingen han fikk fem kampers karantene og 150.000 pund i bot. Noe som i dag tilsvarer 3,3 millioner kroner.

Med Roy Keane som en del av ekspertkorpset, vil det nok bli minst like mye fokus på de to som det vil på sønn Erling. Men gjennom sønnen kan nå Alfie få sin revansj, siden den røde delen av Manchester ikke har vunnet ligaen siden 2012. Roy Keane måtte selv gratulere City med ligagull forrige sesong direkte på TV som ekspert, og med sønnen Erling på plass minker ikke sjansene for nye ligagull på Etihad de kommende årene.

