Rødt kort og straffe da Arsenal filleristet Tottenham i Nord-London-derbyet

Med Martin Ødegaard tilbake fra start for Arsenal, var det vertene som kom best ut i Nord-London-derbyet.

Ben White spilte en enkel liten pasning til Thomas Partey, som på nydelig vis plasserte ballen med innsiden av foten rett i krysset til venstre for Hugo Lloris i Tottenham-målet.

Gjestene svarte rask da Richarlison fikk tildelt straffespark etter å ha blitt felt innenfor 16-meteren av Gabriel Magalhães.

Harry Kane satte ballen iskaldt midt i målet. Det var landslagsspissens 14. mål på 16 kamper mot Arsenal.

Tilbake i ledelsen

Etter pausen tok Arsenal tilbake ledelsen da først Bukayo Saka gikk på skudd. Lloris reddet ballen, men måtte gi retur. Der dukket Gabriel Jesus opp og satte inn 2-1-målet.

– Det er andre gang jeg har scoret i et derby. Den første gangen var mellom Brasil og Argentina. Jeg er veldig glad. Jeg ønsker å score i alle kamper. Vi fortjente å vinne denne kampen, sa Jesus til BT Sport.

– Jeg føler meg veldig hjemme her på grunn av lagkameratene, støtteapparatet og klubben. Jeg har det veldig bra her og vi har startet veldig bra, fortsatte han.

Rødt kort

Vondt ble til verre for Tottenham da Emerson Royal dro på seg et rødt kort etter en drøy times spilt. Seks minutter senere økte Granit Xhaka til 3-1 for Arsenal.

– Jeg synes vi var det beste laget fra første sekund. Etter vi slapp inn, slet vi litt, men i andreomgang var vi mye bedre. Jeg er så glad for at jeg scoret og hjalp laget til å vinne. Mitt første derbymål i England, sa Xhaka.

Arsenal fortsetter på toppen av tabellen med 21 poeng etter åtte kamper. Manchester City følger fire poeng bak, med én kamp mindre spilt.

