Aftenbladet: Haaland har kjøpt farens leilighet på Bryne

Det melder Stavanger Aftenblad.

Lokalavisen skriver at kjøpet kommer fram i grunnboken, og at transaksjonen ble registrert onsdag denne uken.

Pappa Haaland kjøpte leiligheten tilbake i 2000 for 1,7 millioner og solgte den videre til sin mor i 2011 med en profitt på over én million kroner.

Alfie kjøpte leiligheten tilbake av sin mor for 5,85 millioner kroner i fjor.

Leiligheten er på 140 kvadratmeter og ligger bare «et steinkast» unna Bryne Stadion, hvor målmaskinen startet karrieren sin.

For knappe to måneder siden bladde Manchester City-stjernen opp 63 millioner kroner for en luksusvilla i Marbella i Spania.

(©NTB)