Vi svelget rubel og bit

En norsk bankdirektør er nå saksøkt i Danmark for hvitvasking av mange milliarder kroner. Mange milliarder dollar. Penger hans bank filtrerte ut av Russland og det tidligere Sovjetunionen og inn i vestlig økonomi. Det er et klokkereint bilde på vestens evne – gjennom tiår − til å se bort når det er penger å tjene.

Likevel lot det internasjonale samfunnet Russland arrangere OL i 2014 og fotball-VM i 2018.

Thomas Borgen bedyrer sin uskyld. Den tidligere konsernsjefen i Danske Bank hevder å ikke ha visst om at en filial i Estland, under hans ledelse, kan ha bidratt til å hvitvaske rundt 2000 milliarder kroner. Ikke visst at denne lille filla av en filial i Tallinn tjente enormt mye penger inn til konsernet i Danmark. Og hadde en avkastning på veldig mange ganger det andre filialer i konsernet klarte å skvise ut. En skal som kjent ikke stille spørsmål man ikke vil ha svar på.

Rettssaken er oppvasken etter at journalister i Berlingske Tidende mellom 2017 og 2019, gjennom mange titalls artikler, avslørte at banken i minst ti år hadde drevet hvitvasking. Borgen måtte gå, de fleste andre i ledelsen også, og banksjefen i Tallinn, Aivar Rehe, betalte den ultimate prisen. Han tok livet av seg. Børsverdien til Danske Bank stupte og hentet seg aldri inn igjen, og derfor saksøker nå 155 profesjonelle investorer Borgen. De krever 3,3 milliarder kroner i erstatning. Nordmannen slår ut med armene. De 106 millionene han tjente på å være toppsjef i Danmark, er ute av hans hender. Hver krone er gitt bort eller forsvunnet.

Delaktig i den danske storavisens avsløringer var Bill Browder, den amerikanske investoren som med livet som innsats tok opp kampen mot Putins regime − og vant. I disse dager lanseres hans bok «Kalde penger» på norsk. Det er hans historie om å motsette seg Putin-regimets løgner og hans utrettelige arbeid for å få på plass lover i vesten som kan hindre de russiske statskleptokratene fra å flytte sine rubler ut av Russland, betale for å vaske dem hvite gjennom myriader av skallselskaper og jurisdiksjoner, og plassere dem trygt i vesten. Resultatet ble den såkalte Magnitskij-loven, oppkalt etter Browders russiske samarbeidspartner, som ble slått i hjel i et av Putins fengsler i 2009. Den gir adgang til å sanksjonere russiske forbrytere med tilknytning til Putins regime og menneskerettighetsbrudd med innreiseforbud og frysing av bankkontoer.

2000 milliarder kroner ble altså smuglet ut via Danske Bank. Til sammenligning er statsbudsjettet statsminister Støre legger fram torsdag på rundt 1500 milliarder. Det er verdt å presisere at Danske Bank i Tallinn ikke på noen måte er unik, bare en av et utall store og små filialer verden over som har gjort sitt ytterste for å lose penger velberget inn i luksus i London, villaer på rivieraen eller eiendom i New York. Browder og hans nettverk har bidratt med mye kunnskap om kapitalflukten mellom øst og vest, og i boka skriver han: «Hadde vi kunnet få innsyn i regnskapene til alle vestlige banker, vil jeg tro vi kunne ha funnet at det var blitt flyttet skitne penger for rundt én million millioner ut av Russland etter at Putin tok over, og muligens mye mer».

En million million dollar er det samme som 10.000 milliarder kroner. Det er omtrent like mye som det norske oljefondets verdi. Få er i like god posisjon som Browder til å anslå omfanget av det russiske regimets systematiske ran av egen befolkning.

«Enda så avskyelig Putin og hans regime oppfører seg, lar det seg ikke gjøre uten medvirkning fra vestlige tilretteleggere», skriver Browder. Han peker på advokatene, på Manhattans skarpest skodde som har kjempet Putin-regimets kamp. På PR-byråer og spinndoktorer i New York og London. På korrupte politikere i Washington. Og på Thomas Borgen. Ledere som har sett bort.

I mars 2021 vedtok Stortinget, etter USA og EU, en norsk versjon av Magnitskij-loven. Da hadde Putins regime vart i over 20 år. Et styre vesten stille og rolig hadde sett gå brutalt til verks i Tsjetsjenia på 1990- og starten på 2000-tallet. I 2008 brukte Russland for første gang siden andre verdenskrig militær makt mot et annet, selvstendig land da de angrep Georgia for å forsvare utbryterrepublikkene Sør-Ossetia og Abkhasia. Putin hevdet Georgia drev med folkemord. Lyder det kjent? I 2014 fulgte annekteringen av Krim og krigen i Donbas.

Likevel lot det internasjonale samfunnet Russland arrangere OL i 2014. Fotball-VM i 2018. Samtidig som verden var samlet i Sotsji i 2014 og gikk på ski og akte, tok Russland Krim med makt. Mens fotballeken rullet over TV-skjermene, og vi alle ble lett forført av noe som lignet til forveksling på russisk varme sommeren 2018, ble folk drept av russiske kuler i grenseområdene mot Ukraina. Verden har ledd av britenes statsminister Neville Chamberlain som selve symbolet på politisk naivitet siden 1938, da han kom hjem fra møter med Adolf Hitler og erklærte fred i vår tid. Han er ikke lenger vestens klovn. Den rollen er nå overtatt av andre.

I snart 50 år har USA advart Tyskland mot å gjøre seg for avhengig av russisk olje og gass. Tysk anger, tysk moralsk krigsgjeld til Russland og tro på avspenning gjennom samhandling og tette bånd, har overstyrt alle advarsler som har vært å lese i øst. Til tross for krigene, attentatene mot opposisjonelle, propagandaen, løgnene, valgfusket, forbudene mot vestlig tankegods og angrepene på pressefrihet og journalister, ble energisamarbeidet styrket. Det andre av de to Nord Stream-gassrørene som denne uka ble sprengt, ble påbegynt i 2011 og skulle åpnes i 2022. Hederlige tyske intensjoner, helt sikkert, men kanskje aller mest motivert av billig, russisk energi.

Ja, vesten har møtt Putins vekst, aggresjon og fascistoide utvikling med naivitet. Utvilsomt. Men mest har vi som kapitalistisk kultur møtt Russlands framvekst med grådighet. Vi har latt Putin helt åpent bygge en mafiastat. Nå betaler vi alle prisen. Som Thomas Borgen må.

