Hyllest og takk

Norge er det landet i verden med størst pressefrihet, ifølge Reporters without borders. På den samme oversikten er Russland på 155. plass av 180 land. Statistikken viser at ytringsfriheten i vårt naboland er blitt kraftig innskrenket det siste halve året. Vladimir Putins regime har slått ned mot demonstranter, opposisjonelle, media, ja, egentlig alle som er kritiske til krigføringen i Ukraina.

Derfor gjorde det ekstra inntrykk å lese rapporteringen til vår nyansatte Dagsavisen-journalist i Nord-Norge, Einar Lohne Bjøru, den siste uka. Einar reiste til Kirkenes og grensen mot Russland. Der møtte han ekstremt modige mennesker som ga oss innsyn i ting vi kanskje ikke helt forstår selv.

Einar snakket med Vladimir Prokushev som ankom Kirkenes med alle sine eiendeler i to bager etter å ha dratt fra Moskva for å unngå å bli sendt til krigen i Ukraina. Kort tid etter at han kom til Norge, banket politiet på døra hjemme i Russland. Overfor Dagsavisen uttalte Vladimir seg med fullt navn og bilde: «Som alle unge menn tjenestegjorde jeg i Russlands hær, fra 2004 til 2006. Jeg har heller ikke helseutfordringer. Så ja, jeg er bare «the perfect guy» til kriteriene for å bli mobilisert». (…) «Det er vanskelig å beskrive hva jeg føler. Akkurat nå føles det ut som en jobbreise som skal vare en stund. Jeg har ikke noen følelse av at jeg har flyttet til et annet sted for å starte livet på nytt».

Dagsavisens Nord-Norge-reporter møtte også russere som aksjonerte sammen med Barents Pride ved Storskog grensestasjon. I Russland er det kriminelt å ytre «homofil propaganda», men i Norge stilte kunstneren Lera Nerybka fra St. Petersburg ut kunsten sin i Kirkenes. «Jeg tror dette landet er bra for meg. Her er det så tolerante mennesker, og politiet beskytter oss. Ikke slik som i Russland, hvor du slåss med politiet. Du kan ikke vise LGBT-flagg, eller noe annet regnbuefarget der. Og det er forferdelig for de ikke-binære og LGBT», fortalte Nerybka.

Lera Nerybka tok turen fra St. Petersburg til Kirkenes for å stille ut kunsten sin på Barents Pride. (Einar Lohne Bjøru)

Daria, som ikke ønsket å dele det ekte etternavnet sitt, slo fast at vanlige russere har fått en ufortjent merkelapp i utlandet: «Du er fra Russland? OK, så du er en slem person, du er fra landet som lagde krigen». Daria er imidlertid mot krigen, noe hun tydelig ytret overfor vår journalist i Kirkenes. Det er ikke ofte vi intervjuer kilder som risikerer like mye, og derfor er denne spalten en liten hyllest og takk til modige Vladimir, Lera og Daria. God fredag!

