Grusomme vintre og markedsstyring

«Fem til ti grusomme vintre». Det er det som venter Europa, i all fall om vi skal tro Belgias energiminister. For det er jo ikke bare hos oss strømmen er dyr. Hele Europa er i energi- og priskrise, og verre kan det bli. Mangel på gass fra Russland har gitt voldsomme gasspriser, som i sin tur gir strømpriser ute av kontroll.

Det har fått EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen til å karakterisere systemet regjering og kommentatorer i Norge mener «har tjent oss godt» som «no longer fit for purpose». Altså ikke lenger egnet til å tjene sitt formål. Nå vil EU gripe hardhendt inn i markedet.

Russerne vet hva de gjør, og hva de kan gjøre for at det skal bli enda flere og enda mer grusomme vintre

Så er det selvsagt sant at Vladimir Putin har skylda for at gass er dyrt og at systemet ikke lenger er egnet. (Vi får la diskusjonen om hvordan vi havnet i denne situasjonen ligge for denne gang.) Russland leverer nå bare 20 prosent av gasskapasiteten i rørledningen Nord Stream 1, som går til Tyskland.

Og russerne vet hva de gjør, og hva de kan gjøre for at det skal bli enda flere og enda mer grusomme vintre. Det er trolig et tidsspørsmål før 20 prosent blir null, eller i alle fall noe i nærheten.

[ EU planlegger å gripe inn i strømmarkedet – varsler «strukturell reform» ]

Der vår norske regjering nøyer seg med å fastslå at slik er det – prisene er høye, så her, ta imot strømstøtte og tenk ikke mer på det – varsler EU nå altså tiltak mot selveste markedet.

Det snakkes om makstak på gasspris, og om å frikoble gass fra strømprisen. Det vil bety å subsidiere gassen som brukes til strøm, slik at det ikke lenger blir mulig å prise billig atomenergi, for eksempel, rådyrt fordi gassprisen presser alle priser til himmels.

Et annet forslag er å finne måter å strupe superprofitten til strømleverandørene på. Det kan kanskje høres ut som en sosialistisk drøm, men det er ikke det. Det EU åpner for å gjøre heter «politikk», verken mer eller mindre.

[ Lars West Johnsen: Vi, krigsprofitørene ]

Tiltakene som er nevnt vil gripe inn i kompliserte mekanismer, og vil kreve enorme ressurser og beinhard politikk. 9. september skal alle EUs energiministre møtes. Vi får snart vite mer om hvordan EU vil bekjempe krisen. Men allerede nå er det mulig å snakke litt om norske forhold. Om landet som styres av sosialdemokrater.

Her hos oss har det nemlig blitt møtt med anklager om populisme og det som verre er å mene at det kanskje er mulig å gripe inn i energimarkedet for å holde prisene nede. Også fra regjeringshold. I januar het det fra daværende olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) at «markedet har en viktig funksjon og må få virke uten innblanding». I partilederdebatten fra Arendal for noen uker siden var statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) klar og tydelig overfor SVs Kjersti Bergstø: «Du kan ikke stå her og si at markedskreftene herjer i Europa». Det var nemlig bare Putin som «herjer i Europa», ifølge lederen i Arbeiderpartiet.

[ Disse strømgrepene tar Europa: – Vinteren kommer til å bli en tøff tid ]

Les flere kommentarer av Jo Moen Bredeveien her

Nå som EU kjører høyt press, er det kanskje håp om at også den norske regjeringen tør flytte opp laget. Kanskje har vi allerede fått et første signal om en ny retning. Det er «helt åpenbart» at markedet i Europa, som den norske vannkraften er en del av, ikke fungerer for tiden, sa Hadja Tajik (Ap) på Politisk kvarter denne uka. Tajik er ikke lenger statsråd, men hun sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Norge er et rikt land, og store deler av befolkningen har rygg til å bære en strømpriskrise. Men også våre vintre kan bli ganske grusomme framover, med strømpriser ingen ennå tør tenke på.

Strømstøtte til befolkningen og energikommisjoner i all ære – dette er en situasjon som skriker etter sosialdemokratisk politikk. Markedet må styres, både der ute i Europa og her hjemme i Norge, og det haster.

Flaks da at det er sosialdemokratene som sitter i regjering?

[ «Strømkrisa er en bagatell mot det som venter av priser som skal betales» ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen