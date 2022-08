Fem gode grunner til at det er fint at ferien er slutt

Først: Jeg forstår det jo så godt. Det er jo ikke så hyggelig at sommerferien er over for denne gangen. Det er ikke direkte morsomt at du igjen må begynne å stå opp til den gneldrende mobilalarmen, smøre matpakker og løpe etter trikken. På jobben er det dessverre også noen folk (sjefer) som stiller en masse rigide krav til deg. Som at de vil at du skal komme tidsnok på jobb, og at de syns du må gjøre litt nytte for deg. (Ellers får du ikke lønn, sier de).

I serien av «slik takler du overgangen fra ferie til hverdag»-artikler som er utbredt akkurat nå, kommer jeg derfor i dag med minst fem gode grunner til at det faktisk bare er fint at ferien er slutt. Her er jeg nok inspirert av visesangeren Banjo-Kari, som alltid pleier å si i intervjuer: «En får være glad for alt en slepper». Så min terapeutiske metode i år er å peke på minst fem ting man tross alt slipper når man er tilbake på kontoret igjen. Særlig hvis du har brukt noen uker av sommerferien i det landet vi kaller Syden.

1) Nå som ferien er slutt, slipper du å smøre deg inn med solkrem hver bidige dag. Folk undervurderer hvor utrolig hvor kjedelig det kan være å smøre seg selv og andre inn med solkrem («Kan du smøre meg på ryggen?» «Nå igjen?»).

2) Du slipper den uverdige slåsskampen om ledige fluktstoler ved hotellbassenget. Det er ikke godt å oppdage de mørkere sidene av deg selv: Som at du faktisk ikke skyr noen midler i jakten på en ledig stol med parasoll. Du oppdager også akkurat hvor rasende du kan bli når en skånsk småbarnsmamma frekt snapper parasollen din, mens hun klynker: «Mina barn behöver skydd!».

3) Du slipper å gruble over hvilken restaurant du skal spise på i dag. Etter et par uker blir man jo veldig lei av mat og det å vente på kelnere, så det å velge restaurant kan være en voldsom påkjenning som lett skaper konflikter i familien. ( «Indisk nå igjen? Vi spiste det jo det i går!»).

4) Du slipper å stå i en uendelig lang taxikø i 38 grader etter en altfor lang dag i et bråkete spansk badeland. Du slipper også å spørre engelskmenn foran deg om hvor lenge de har stått der i kø, bare for å høre dem svare sarkastisk: «Et par dager, kanskje».

5) Du slipper å få å få en ball i hodet når du svømmer i bassenget, bare fordi en gjeng danske unggutter vil spille vannpolo enda det ikke er lov. Det er ikke det at det gjør så vondt, men det er jo ekstremt irriterende at ikke folk følger hotellets regelverk.

Så, det var fem. Jeg kom ikke på flere, men dette bør holde før høsten starter. Det er jo også så koselig å være tilbake på kontoret igjen etter ferien. Ja da. Snart er det jo lunsj. Og i skrivende stund er det jo ikke mer enn 132 dager igjen til juleferien.

