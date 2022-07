Under et G7-møte med vestens mektigste forleden spøkte gutta boys, med Boris Johnson i spissen, om de skulle kle av seg før de ble fotografert. Vise litt muskler, for å være like tøffe som Vladimir Putin. En klar antydning til de gamle bildene av den russiske presidenten, til hest i bar overkropp.

Putin slo fort tilbake, tok en eplekjekk «det skulle tatt seg ut»-tone, og mer enn antydet at de vestlige lederne ikke er i form til å gjøre noe sånt. De har drukket for mye alkohol, antydet han, og det skal han ha: Det meste vi har hørt fra Johnsons hovedkvarter i Downing Street det siste året har handlet om å være på fest.

Putin stilte spørsmål om de tenkte å ta av seg nedentil også, og antydet at det ville være et motbydelig syn. Dette minner oss om kampen om å bli republikansk presidentkandidat i 2016, der Donald Trump og Marc Rubio havnet i munnhuggeri om hvem som hadde størst hender – som en dårlig underliggende metafor for noe annet. Men der er vi i storpolitikken i dag. En desperat kamp om hvem som har størst p…otensial, der befolkningens behov er helt underordnet.

– De bør begynne å trene, sa Putin om sine fiender. Og det kan jeg si, siden jeg av og til er innom treningsstedene selv, er at mange der forbereder seg på et liv på toppen av samfunnsstigen. Der sitter de på apparatene som er ment for oss med trivielle mål om å styrke rygg, skuldre og magemuskler, og taster i vei på mobiltelefonene alt de orker. Vi andre, vanlige folk som vi kalles, vi som har mer alminnelige ambisjoner, får bare vente tålmodig på vår tur.

Det hadde kanskje vært best om verdens ledere kunne løse alle sine uoverensstemmelser på denne måten. Gå inn på bakrommet med en linjal, og måle hvem som har størst ressurser. Eller som popgruppa Frankie Goes to Hollywood, som under den kaldeste krigen, i videoen til «Two Tribes», sendte Ronald Reagan og hans sovjetiske motpart Konstantin Tsjernenko i bryteringen for å gjøre opp seg imellom.

Putin er sannsynligvis fortsatt godt fornøyd med de gamle bildene av seg selv. Hvis det er sant som de sier, at han ikke er på internett, og blir skånet for det meste av dårlig nytt, er han kanskje lykkelig uvitende om at bildene også hadde en tydelig homoerotisk appell. Putin er jo også mannen bak loven som forbyr propaganda for ikke-tradisjonelle seksuelle forhold hjemme i Russland. Men hvis man googler fenomenet i dag er foruroligende mange av bildene manipulerte. Med Donald Trump, også han i bar overkropp, tett inntil sitt forbilde på hesteryggen. Jeg skrev «hvis man googler», det anbefales ikke, siden de bildene aldri kan bli usett igjen. Alle må få elske hvem man vil, men ett sted får grensen gå.





